Если не пропускают через «границу»: В «ДНР» рассказали, как выехать из России

Люди, проживающие на неподконтрольной украинским властям части Донетчины, по разным причинам посещают РФ. Но не всегда могут без проблем вернуться обратно.

О том, как жителю «ДНР» вернуться домой, если он оказался в России без украинского паспорта или «паспорта ДНР», сообщила «депутат ДНР» Анастасия Селиванова.

Она описала две распространенные ситуации – если человек потерял документы или «ему исполнилось 20(25) или 45 лет на территории РФ и паспорт стал недействительным».

При обнаружении пропажи украинского паспорта или «паспорта ДНР», необходимо сразу же обратиться в любой орган МВД РФ и подать заявление об утере. «В органе МВД РФ выдадут справку об утере паспорта по факту обращения», – уверяет Селиванова.

«Паспорт просрочен? Также обращайтесь в любой орган МВД РФ, чтобы получить соответствующую справку», – добавляет «депутат».

После получения справки в МВД РФ, пишет Селиванова, нужно отправить на электронный адрес msdomdnr@mail.ru написанное от руки заявление. В заявлении должна быть указана просьба «оказать содействие в возврате в ДНР» и все анкетные данные.

«Важно: к заявлению прилагаются: справка из МВД РФ, 1 фото 35х45 мм, копии или фотографии всех имеющихся документов. Это может быть копия утерянного паспорта, копия свидетельства о рождении, копии дипломов местных учебных заведений, копия свидетельства о браке и т.д. В заявлении укажите свой номер телефона на территории РФ и номера близких на территории ДНР (оператор связи "Феникс")», – сообщает «депутат».

По ее словам, в течение 30 дней сотрудники «миграционной службы ДНР» обязаны дать ответ.

«Миграционная служба ДНР рассматривает присланное заявление и документы, приложенные к нему, и готовит на такого гражданина временное удостоверение личности с пометкой "Для возвращения на Родину"», – утверждает Селиванова.

Далее с человеком, находящимся на территории РФ, связывается представитель «миграционной службы» по телефону или e-mail, указанным в заявлении. Он сообщит место и точную дату сбора на пропускном пункте на «границе» между Россией и «ДНР». Там сотрудник «МВД ДНР» должен будет выдать «временное удостоверение личности», чтобы человека пропустили через «границу».

«Теперь, когда будете подавать документы на паспорт ДНР, приложите к документам временное удостоверение личности», – сообщила Селиванова.

Напомним, в «ДНР» сообщили, кто может надолго застрять в РФ.

Ранее сообщалось, как жителям Донецка кольцо на пальце может помешать получить паспорт РФ.