На Донетчине показали, какие авто передали в детские дома семейного типа (Фото)

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко вручил ключи от двух микроавтобусов родителям-воспитателям детских домов семейного типа в Мирнограде и Краматорске. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

По состоянию на 1 декабря в области функционируют 171 семья и 67 детских домов семейного типа, в которых воспитываются 759 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

«В Донецкой области проживают более 5 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Подавляющее их большинство воспитывается в семьях опекунов, попечителей, приемных семьях и детских домах семейного типа», – отметил Павел Кириленко.

Также он посетил детский дом семейного типа Александра и Юлианны Новгородцевых в Краматорске. Они воспитывают 8 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и 2 усыновленных детей.

В пресс-службе также напомнили, что с 2019 года в области осуществляются мероприятия по приобретению на условиях софинансирования из областного и местных бюджетов (50/50) автомобилей детским домам семейного типа, в которых воспитываются 8 и более детей.

В 2019 году на указанных условиях было приобретено и передано детским домам 7 автомобилей на общую сумму 6,5 млн грн. В 2020 году приобретено 2 автомобиля на общую сумму 1 млн 899 тыс. грн.