В «ДНР» заявили о начале экспорта муки в Крым

Из «ДНР» отправили первую партию муки в оккупированный Крым.

«Мы повезли пробные образцы. Дальше будем вести переговоры и выводить нашу муку, как говорится, на международный уровень», – сказал гендиректор мукомольного комбината Игорь Старичков в интервью «республиканскому» телеканалу.

Как сообщает пресс-служба «минагропрома ДНР», также были установлены объемы вывоза за пределы «республики» «на территорию Российской Федерации и других стран (кроме Украины) сельскохозяйственной культуры пшеницы 2-4 класса (товарная позиция ТН ВЭД 1001)». Так, в течение последующих 3 месяцев можно вывозить из «ДНР» 20 тыс. тонн такой пшеницы. С 18 декабря начат прием заявок среди местных предприятий на такой экспорт.

В 2020 году урожай зерна в «ДНР» превысил 400 тыс. тонн.