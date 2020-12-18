Везли из России: На Луганщине задержали партию комплектующих к парашютам (Фото)

В Луганской области в пункте пропуска «Меловое» на границе с РФ пограничники обнаружили комплектующие к парашютным системам, которые пытались провезти двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Двое граждан Украины через пункт пропуска "Меловое" пытались незаконно ввезти из Российской Федерации в Украину товары двойного использования – 10 полуавтоматов парашютных комбинированных унифицированных, которые предназначены для раскрытия ранца парашюта. При прохождении таможенного контроля предметы, которые они попытались скрыть от государственного экспортного контроля, обнаружены и изъяты», – говорится в сообщении.

Правоохранителями начато уголовное производство по факту нарушения порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 1 ст. 333 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан, ограничение свободы или лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.