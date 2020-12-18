В 5 раз дороже: Продавцы рассказали о ценах на елки и сосны в Донецке

В неподконтрольном украинской власти Донецке работают около 100 елочных базаров. На них представлены различные виды елок и сосен.

Из сосен продают, в основном, сорт «Крымская», на них цены стартуют от 350 руб. (135 грн по местному курсу валют), самая дорогая, высотой более 2 метров – 2000 руб. (769 грн). Елки идут от 600 руб. (231 грн). Можно купить сосновые ветви – по 50 руб. за штуку (19 грн).

Продавцы отмечают, что большого спроса на новогодние деревца пока нет. «Сейчас пока ничего. Продажа начнется после 20-25 декабря, ближе к празднику.

В «ДНР» в продаже – не чипированные елки, поэтому нет гарантии, что деревце экологически чистое и срублено законно.

Приходится верить продавцам на слово. Они также советуют, как выбирать сосны: цвет хвои должен быть насыщенный зеленый, должен исходить аромат. После покупки нежелательно заносить дерево в тепло – ему нужно дать постоять несколько часов на балконе, так елка дольше не будет осыпаться.

«Ели меньше стоит. А сосна – дольше, ее сейчас можно поставить и только в марте убрать. А елка быстрее осыпается. Поэтому большинство людей стараются брать сосну», – отметил продавец Александр.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» выращивают сосну крымскую, а из РФ завозят сосну обыкновенную. У лесхозов отпускная цена на сосну высотой 1,5-2 метра – от 400 руб. (154 грн). То есть на елочных базарах Донецка она в 5 раз дороже.

Напомним, что в этом году на подконтрольной Украине части Донетчине упал спрос на живые новогодние ели. Отпускная цена лесхозов региона – от 80 грн за сосну. На елочных базарах Мариуполя цена стартует от 300 грн, в Славянске – от 200 грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube