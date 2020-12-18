В «ДНР» показали самые дорогие квартиры Макеевки (Фото)

Самые дороги квартиры, выставленные сейчас на продажу в Макеевки, расположены в центре города. Особенность продажи квартир в «ДНР» – большинство из них продаются с мебелью и бытовой техникой, т.к. продавцами чаще всего являются переселенцы.

Как сообщают местные интернет-ресурсы, цена самой дорогой квартиры на нынешнем рынке недвижимости Макеевки – $45 000, но торг уместен. Это 3-комнатная квартира в «сталинке» на ул. Московская. Общая площадь – 80 кв. метров. В квартире индивидуальное отопление. Продается с мебелью.

Также на ул. Московская продается 4-комнатная квартира на 3-м этаже. Цена – $ 35 000. «Просторная четырехкомнатная квартира с высокими потолками в центре Макеевки (маг. Ярмарка ) 110 кв. м», – описывает автор объявления.

За $35 000 отдают 3-комнатную квартиру в «сталинке» по ул. Ленина. Квартира оборудована стабилизаторами напряжения, сигнализацией и предохранительными автоматами на каждую комнату и технику. Квартира продается с мебелью и техникой.

Также $35 000 просят за 4-комнатную квартиру в центре Макеевки – на 8-м этаже в панельной 9-этажке. В квартире заменена вся проводка, а также подключено автономное отопление. Как отмечает автор объявления, возможен обмен на автомобиль.

В микрорайоне Мирный за те же $35 000 продается 4-комнатная квартира. Общая площадь – 94 кв. метров с двумя балконами и подвалом. Мебель и техника остаются.

«Дорогой ремонт, индивидуально-подобранный интерьер… Изготовленная на заказ мебель. Фирменная техника: два кондиционера, встроенный холодильник, мощная стиральная машинка на 9 кг, система очистки воды. В подсобном помещении водонагревательный и накопительный бак. Подключена сигнализация. Остается абсолютно все! Атмосферу уюта не передать словами. Удачное расположение дома – доступны все условия для комфортного проживания… и настоящий лес», – говорится в объявлении.