Зарабатывали на погибших на Донбассе бойцах: Минобороны проводит проверку чиновников Генштаба (Видео)

В своей программе Янина Соколова сообщила, что ей предоставили документ, согласно которому чиновники Управления гражданско-военного сотрудничества (УГВС) Генштаба ВСУ зарабатывали на перевозке погибших на Донбассе украинских бойцов.

«Один из офицеров ВСУ, который сейчас служит на Донбассе, прислал мне документы, согласно которым ФЛП, зарегистрированный на некого Ткачука И.И., с местом регистрации – общежитие, осуществляет предоставление ритуальных услуг по завышенным ценам (25 грн за километр). Такие услуги предоставлялись 10 раз одним и тем сами ФЛП, где, например, перевозки тела военного из Донбасса домой в три раза превышало реальную стоимость», – отметила Соколова.

По словам командира военной части, схема работает так: им звонят из высшего командования Генштаба и предлагают заключить договор на ритуальные услуги и транспортировку с конкретным ФЛП.

В программе говорится о полковнике, который контролирует работу в УГВС именно с такими ФЛП.

По изложенным в программе фактам Министерство обороны Украины провело предварительную проверку.

«Установлено, в частности, что действия определенных должностных лиц имеют признаки частного интереса при проведении процедур публичных закупок. После аудита Управления гражданско-военного сотрудничества… и воинских частей по использованию средств по соответствующей бюджетной программе и завершения служебного расследования будет решаться вопрос юридической ответственности причастных должностных лиц», – сообщает ведомство на своей Facebook-странице.