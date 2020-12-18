Иски по пенсиям, штрафам, факте смерти: Размеры судебного сбора в 2021 году

С 1 января повышается прожиточный минимум, в соответствии с этим изменяется размер и судебных сборов. Переселенцы могут освобождаться от уплаты споров по некоторым делам, но данный факт нужно указать в заявлении или подать отдельным ходатайством. Об этом сообщают юристы общественной организации «Донбасс SOS».

Размер судебного сбора может быть фиксированный или составлять процент от цены иска. Все эти вопросы регулирует Закон Украины «О судебном сборе».

Фиксированный размер привязан к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, в котором соответствующее заявление или жалоба подается в суд.

С 1 января 2021 прожиточный минимум для трудоспособных лиц будет составлять 2270,00 грн. Для разных категорий дел фиксированный размер судебного сбора разный.

Категория 1 – 0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, в 2021 году – 454,00 грн.

К этой категории относятся заявления:

по делам особого производства;

об обеспечении доказательств или иска;

о пересмотре заочного решения физическим лицом.

Это установление фактов, имеющих юридическое значение, например, факт смерти для получения свидетельства о смерти. Большинство судов освобождают переселенцев от уплаты судебного сбора в такой категории дел. Однако, в случае отказа, необходимо будет оплатить сбор в 454 грн.

Это касается и судебного сбора за подачу заявления о пересмотре заочного решения – например, пересмотре заочного решения по делу о взыскании задолженности по кредитному договору.

Категория 2 – в случае принятия судом постановления о наложении административного взыскания (штрафа). Размер судебного сбора также составляет 454,00 грн.

Например, если штраф назначен по ст. 204-2 КУоАП – нарушение порядка въезда / выезда из временно оккупированной территории. Если заявителя не освободили от судебного сбора, то необходимо будет оплатить 454 грн.

«Необходимо отметить, что согласно ст. 288 КУоАП, лицо, которое обжаловало постановление по делу об административном правонарушении, освобождается от уплаты государственной пошлины. Но Большая палата Верховного суда в постановлении от 18 марта 2020 № 543/775/17 определила, что за обжалование постановлений о наложении административных взысканий необходимо платить судебный сбор. Поэтому лучше или платить судебный сбор сразу, или уточнять информацию о возможности освобождения от уплаты от судебного сбора в суде», – отметили юристы.

В случае уплаты судебного сбора, в исковом заявлении необходимо просить взыскать судебный сбор с ответчика в указанном размере. Если суд удовлетворит исковые требования, то судебный сбор будет взыскан за счет бюджетных ассигнований в пользу истца.

Категория 3 – за подачу в административный суд административного иска неимущественного характера. Уплачивается сбор в 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что в течение 2021 года составляет 908,00 грн.

Например, признание физическим лицом противоправными действия Пенсионного фонда или органа социальной защиты. Если исковые требования будут удовлетворены, судебный сбор также взыскать в пользу истца.

«Если у истца плохое имущественное положение, то советуем подавать ходатайство об освобождении от уплаты судебного сбора, которое может быть подано как отдельный документ, так и как часть самого заявления», – уточнили правозащитники.

Категория 4 – заявление в суд об установлении судебного контроля. Сбор не платится.

«В постановлении по делу № 440/207/19 от 22 января 2020 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда пришел к выводу об отсутствии оснований для уплаты судебного сбора за подачу заявления об установлении судебного контроля за выполнением решения суда в порядке ст. 382 КАС Украины», – сообщили юристы.

Поэтому при подаче своего заявления об установлении судебного контроля, следует ссылаться на решение КАС / ВСУ от 22 января 2020 года № 440/207/19.

Перечень случаев, когда заявитель освобождается от уплаты судебного сбора, указан в ст. 5 ЗУ «О судебном сборе». Например, это истцы по делам о взыскании алиментов, о восстановлении на работе лица с инвалидностью I и II групп, законные представители детей с инвалидностью и недееспособных лиц с инвалидностью, граждане, отнесенные к 1 и 2 категориям пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

«Напоминаем, что наличие одной только справки внутренне перемещенного лица не дает льготы по уплате судебного сбора», – подчеркнули в «Донбасс SOS».

Также суды освобождают от уплаты государственной пошлины заявителей, которые могут подтвердить свое плохое финансовое состояние. Это можно сделать, подать соответствующее ходатайство в суд, приложив, например, справку о доходах из налоговой, пенсионного фонда или справку из органа социальной защиты. Но представление этих справок не дает гарантий по удовлетворению ходатайства.

В условиях, указанных в ч. 1 ст. 8 ЗУ «О судебном сборе», учитывая имущественное положение стороны, суд может своим постановлением по его ходатайству отсрочить или рассрочить уплату судебного сбора на определенный срок, но не дольше чем до принятия судебного решения по делу.

Также суд может уменьшить размер судебного сбора или освободить от его уплаты на основании, указанном в ч. 1 ст. 8 ЗУ «О судебном сборе».

Кроме традиционных способов оплатить судебный сбор можно в онлайн-режиме. Для формирования квитанции или онлайн-уплаты, можно воспользоваться сайтом Судебной власти Украины, для этого необходимо: