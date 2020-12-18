Переселенцы судятся с Россией и побеждают: Как получить компенсацию

Украинские суды вынесли уже не одно решение по заявлению переселенцев о взыскании моральной и материальной компенсации со стороны Российской Федерации как государства агрессора, передают «Свои.city».

Три истории переселенцев, которые судились с РФ и выиграли

Ольга Абдулаева из Горловки, отсудила более 2 млн грн

В августе 2014 года из-за российской агрессии Ольга Абдуллаева с малолетним сыном была вынуждена покинуть родную Горловку. Оттуда семья сначала переехала в Киев, а позже – в Одессу.

Ольга решила судиться против РФ. 23 октября 2020 года Приморский районный суд Одессы вынес решение в ее пользу. Судья постановил взыскать с Российской Федерации материальный ущерб в размере 117 тыс. грн и моральный ущерб в размере 1 млн 15 тыс. грн, такую же сумму морального вреда должны взыскать в пользу сына Ольги.

Итого, Российская Федерация обязана выплатить семье более 2 млн 147 тыс. грн компенсации.

Семья Пасек из Луганской области, отсудила более 2 млн грн

Александр и Ирина Пасеки жили в селе Придорожном Краснодонского района Луганской области.

«Двор был 25 соток и 80 соток огорода. Занимались сельским хозяйством: выращивали клубнику, малину, виноград, фруктовый сад на четыре десятка плодоносящих деревьев. Еще была корова, коза, выращивали бройлеров и кроликов. Все, что вырастили, то и продавали. Возле дома выставляли ведра с фруктами и овощами. Самое меньшее, что можно было заработать за день – это 500 грн. По тем временам это был отличный заработок. Моя семья ни в чем себе не отказывала. Жили хорошо, всего было в достатке», – вспоминает женщина.

В конце июня 2014 года они были вынуждены переехать в село Бабина Львовской области. В «ЛНР» у семьи остался частный дом.

18 ноября 2019 года Самборский городской районный суд Львовской области постановил взыскать с Российской Федерации в пользу истцов 2 млн 398 тыс. грн, из них:

2 млн 248 тыс. грн морального ущерба;

150 тыс. грн имущественного ущерба.

Напомним, семья Пасеки стала одной из первой, кто получил жилье от государства – им выделили субвенцию в размере около 700 тыс. грн. Осенью 2018 года Ирина и Александр въехали в собственный дом в селе Воютычи в Самборском районе.

Семья Оксаны Чайки из Станицы Луганской отсудила 4,7 млн грн

В 2014 году Оксана Чайка с тремя детьми покинула родной дом в Станице Луганской. Сначала семья перебралась в Харьков, затем жила в Херсоне и в итоге остановилась во Львове. Оксана потеряла квартиру, дачу и собственный бизнес.

Женщина сумела доказать, что уехала из прифронтового города именно из-за российской агрессии. В 2019 году Лычаковский районный суд Львова обязал Российскую Федерацию уплатить ей и ее детям 4,7 млн грн. Из них 1 млн 18 тыс. грн каждому члену семьи за моральный ущерб, а остальное – за потерянное имущество.

Как это работает

Общественная организация «Сила права» оказывает юридическую помощь всем пострадавшим от российской агрессии в Украине, которые хотят получить компенсацию от РФ – переселенцам, военнослужащим, пленным, семьям погибших и жителям зоны ООС. Хотя решений судов в пользу пострадавших есть уже около 300, реальных выплат не получил никто.

Каким образом можно все же эти деньги взыскать – рассказал глава ОО «Сила права», переселенец из Крыма Андрей Сенченко.

– Из каких средств пострадавшие могут получить компенсацию?

– Россия не исполняет решения ни национальных, ни международных судов. Поэтому единственный метод исполнения решения судов в отношении Российской Федерации – это принуждение. То есть через арест российских активов. Такие активы есть в Украине и других странах за пределами РФ.

В Украине их не так много, если сопоставить с размерами ущерба, который нанесен российской вооруженной агрессией гражданам и бизнесу, но тем не менее они есть.

Наша организация в рамках одного из таких дел по взысканию ущерба добилась ареста права требования РФ по кредиту 2013 года (так называемый кредит Януковича, – ред.). Право России на возврат этого кредита и процентов по нему является финансовым активом, оно имеет денежное выражение. Сумма тела кредита составляет – 3 млрд долл., с процентами на момент ареста этого права сумма достигала 3,5 млрд, а на данный момент сама Россия оценивает этот актив примерно в 4,5 млрд. Мы смогли наложить на этот актив арест, который действует по настоящий момент.

Эти средства уже недоступны Российской Федерации, но, к сожалению, еще пока недоступны пострадавшим гражданам.

Дело в том, что по этим средствам идет еще один спор – между Украиной и Россией. Это дело по обращению России рассматривает суд в Лондоне. В связи с тем, что Украина отказалась возвращать деньги. Пока сложно предсказать итоговое решение Верховного суда Великобритании и сроки его принятия. Но есть два варианта. Суд в Лондоне признает, что Украина не должна возвращать деньги РФ. Тогда наш арест умирает, и мы занимаемся другими активами. Второй вариант – суд признает, что Украина должна эти деньги возвращать. В этом случае только наш арест спасает Украину от возврата этой суммы государству агрессору. Тогда эти деньги могут быть использованы для выплат нашим пострадавшим.

Существуют еще российские активы за рубежом. По разным оценкам, таких активов в разных странах находится на 2,4 трлн долл. Этого достаточно, чтобы удовлетворить любые претензии пострадавших.

Можно идти по пути ареста российской недвижимости, но нашей жизни не хватит, чтобы удовлетворить все претензии миллионов пострадавших граждан через арест мелких объектов. Именно поэтому наша задача сейчас – добиться максимально быстро большого решения судов в интересах пострадавших граждан и бизнеса. Это позволит арестовывать крупные российские активы за рубежом. Например, долю Российской Федерации в "Северном потоке" и других международных инфраструктурных проектах.

– Сколько уже подобных судебных решений в пользу пострадавших было?

– Работа идет в два этапа. Первый этап – подаем в суд заявление на установление юридического факта, что конкретный гражданин пострадал от российской вооруженной агрессии. Это очень важное самостоятельное решение, которое человеку в жизни еще может понадобиться много раз.

Второй этап – опираясь на это положительное решение, мы помогаем гражданам подавать в суд иски о взыскании. В общей сложности у нас в работе порядка 30 тыс. заявлений. Первых решений – уже более тысячи, включая полтора десятка позитивных решений Верховного суда об установлении юридического факта.

Решение о взыскании принимаются, к сожалению, гораздо медленней. На сегодня есть около 300 подобных решений. Все это ускорится, если Верховный суд рассмотрит первое дело как прецедентное и вынесет решение, которое будет ориентиром для местных судов.

– Насколько реально, что пострадавшие получат эти деньги?

– Я считаю, что абсолютно реально, надо просто системно действовать. Это непростой путь, Россия сопротивляется.

Суммы компенсации в общем-то немаленькие. Типовая сумму ущерба на одного переселенца – 35 тыс. евро. Естественно, к этой сумме добавляется еще и материальный ущерб, но он уже для каждого свой. Согласитесь, что 35 тыс. евро – это сумма не для похода в гастроном или аптеку.

Эта сумма, которая позволяет купить жилье, решить самую актуальную проблему любого вынужденного переселенца.

Если 2 миллиона пострадавших от российской агрессии в Украине подадут иски в суд, то, по нашим подсчетам, общая сумма исковых требований составит более 100 млрд евро. И это не считая ущерба, нанесенного бизнесу и государству.

– Вы призываете переселенцев судиться с Россией, несмотря на то, что пока они не получили деньги?

Я призываю каждого пострадавшего от российской агрессии пройти этот путь, потому что это не только про деньги.

Это вклад каждого человека в борьбу с государством-агрессором

В каждом таком судебном решении фиксируются факты, которые становятся доказательством агрессии, оккупации, военных преступлений на нашей территории.

И, с другой стороны, призываю все-таки украинскую власть включится в процесс. Уже все подготовлено, все сделано. Просто силы государства – это совершенно другие возможности, другая скорость оказания помощи пострадавшим. Чем быстрее мы наберем критическую массу таких решений, тем быстрее начнутся аресты больших российских активов за рубежом.