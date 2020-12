Медики западной Украины получили 21 кислородный концентратор от Фонда Рината Ахметова

17 декабря медикам Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных имени Ю. Липы переданы 6 кислородных концентраторов. Это часть партии из 21 единицы этого оборудования, закупленного для больниц западного региона Фондом Рината Ахметова и ПУМБ. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-служба Фонда.

«Фонд Рината Ахметова, ПУМБ, ФК "Шахтер" и бизнесы группы SCM продолжают помогать украинским медикам в борьбе с коронавирусом. Эта работа началась еще в феврале. За 10 месяцев в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине" опорным больницам переданы около 200 высококлассных аппаратов ИВЛ, 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты и расходных материалов, 337 тысяч экспресс-тестов, свыше тысячи единиц медицинского и лабораторного оборудования. У медиков была большая потребность и в кислородных концентраторах, поэтому дополнительно приобретены 140 концентраторов», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Помимо Львовского областного госпиталя, концентраторы будут переданы в Ровенскую центральную городскую больницу, Тернопольскую городскую больницу №2 и Черновицкую областную клиническую больницу.

«Убежден, что борьба с COVID-19 сегодня – дело каждого. Вместе с Фондом Рината Ахметова банк ПУМБ передаст 140 концентраторов в 27 больниц в разных регионах страны. Четыре области западного региона получат 21 концентратор. Мы очень надеемся, что это кислородное оборудование поможет в спасении жизней», – сказал управляющий региональным центром ПУМБ во Львове Андрей Бордиян.

«Благотворительность – это пример патриотизма. Сегодня наше медучреждение получило 6 кислородных концентраторов, которые будут использоваться для лечения пациентов с тяжелой формой Covid-19. Это оборудование крайне необходимо. Спасибо за такую весомую поддержку», – отметил Директор Львовского областного госпиталя ветеранов Максим Прикупенко.

К словам благодарности присоединился председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий: «Спасибо Фонду Рината Ахметова и ПУМБ за системную помощь в борьбе с коронавирусом. В течение этого сложного периода Фонд передал больницам Львовщины десятки аппаратов ИВЛ, тысячи защитных костюмов для медиков, экспресс-тесты. Это те вещи, которые в нынешних реалиях являются бесценными, ведь спасают жизни. Сегодня мы продолжаем расширять кислородную сеть в наших больницах. Понимаем, что для многих больных коронавирусом кислород важнее любых лекарств. Поэтому с большой благодарностью принимаем подаренные кислородные концентраторы. Партнерство с банком и Фондом демонстрирует, насколько эффективной может быть сотрудничество бизнеса и власти в решении сложных задач».

Кислородные концентраторы – жизненно необходимое оборудование для лечения больных коронавирусом. Фонд Рината Ахметова и ПУМБ передают врачам 10-литровые кислородные концентраторы KSOC-5, Jiangsu Konsung Bio-Medical Science and Technology Co. Ltd. Эта модель может одновременно обеспечивать двух пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке во время лечения COVID-19. Такие безопасные и энергосберегающие кислородные концентраторы будут полезны врачам и после окончания пандемии. Они могут быть использованы в лечении не только заболеваний органов дыхания, но и сердечно-сосудистой, и церебральной сосудистой системы, при гипоксии.

«Ринат Ахметов выделил 300 млн грн на помощь Украине в борьбе с коронавирусом. Это наибольший вклад одного благотворителя в государственную медицину. Для эффективной работы Фондом был создан проект "Борьба с COVID-19 в Украине", который стал частью программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Проект не имеет аналогов в стране. Это самая системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям», – напомнили в пресс-службе.