Россия не демонстрирует политическую волю завершить войну против Украины, – посол Германии

Российское руководство не демонстрирует политическую волю завершить войну против Украины. Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в ходе онлайн дискуссии Киевского форума по вопросам безопасности.

«Захотят ли они закончить войну? Пока мы не видим такой политической воли», – сказала она.

Посол отметила, что Германия будет продолжать делать шаги, чтобы положить конец войне и минимизировать гуманитарные последствия на востоке Украины.

«Германия и ЕС будут продолжать оказывать всестороннюю поддержку процесса реформ в Украине. Германия уже инвестировала 1,8 миллиарда евро в сотрудничество с Украиной с 2014 года. И все эти усилия нацелены на то, чтобы сделать Украину успешной и процветающей страной. И мы будем продолжать это делать», – сказала Анка Фельдгузен.

Среди достижений Украины она отметила, что в рамках децентрализации удалось завершить объединение всех громад. «Сейчас крайне важно, чтобы мы отразили эти достижения, чтобы они были отражены в Конституции в соответствии с принципами Европейской хартии местного самоуправления, чтобы громады имели постоянное финансирование, которое они смогут использовать в долгосрочной перспективе для того, чтобы реализовывать приоритеты для своих граждан», – отметила посол.

«Другой вопрос – это конституционный кризис. Это возвращает меня к теме судебной реформы. Я вижу определенные шансы в ситуации конституционного кризиса. Потому что вдруг все начали говорить о необходимости судебной реформы. Думаю, что это вторая реформа, которая фундаментально изменит Украину вместе с процессом децентрализации и сделает ее более успешной страной», – резюмировала Анка Фельдгузен.

Напомним, что Киевский форум – главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» в 2007 году.