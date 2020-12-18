Ковид в «ДНР»: В роддоме № 3 Донецка показали «красную зону» (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке с октября горбольница № 3 работает в качестве «ковидной». Сейчас здесь находятся 68 пациентов с COVID-19. За ними ухаживают акушерки родильного отделения, теперь они – просто медсестры.

В «красной зоне» медики работают в защитном обмундировании, которое состоит из:

халат;

две пары перчаток;

шапочка, маска, защитный экран;

бахилы.

В реанимации сейчас находятся 6 пациентов. Возле каждой койки – кислородные концентраторы.

«В отделение реанимации они выступают в роли подстраховки. Они помогают нашим пациентам пережить моменты переключения кислорода или сбои кислорода централизованной подачи. Например, в моментах, когда напряжения кислорода в сети недостаточно», – поясняет завотделением анестезиологии горбольницы № 3 Виктория Колесникова.

Она отметила, что такие сбои случаются как раз зимой. А без задействования мобильной станции подачи кислорода у пациента гипоксия может развиться до критического уровня за 10-15 минут. «Кислородные цилиндры у нас стоят на улице. Креоцилиндры у нас не внутри. Хотя с морозами мы их максимально утеплили, пристроили помещение. Но тем не мерее, чтобы переключиться с одного креоцилиндра на другой – нужно время», – рассказала завотделением.

Акушерки, которых перепрофилировали в ковид-медсестер, говорят, что уже втянулись в новое направление работы. «Все мы поменяли профиль, и работает. Раньше мы работали с мамами и новорожденными детьми, теперь у нас все наоборот», – говорит акушерка родильного отделения горбольницы № 3 Лариса Ахмедова.

В «красной зоне» медперсонал проводит 4 часа.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube