Украина может производить «элементы» ковид-препаратов для ЕС, – участники КФБ

Украина может стать научной и производственной площадкой лекарственных средств, необходимых для преодоления пандемии. Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в ходе онлайн дискуссии Киевского форума по вопросам безопасности.

«Это инициатива в рамках немецкой экономики, которая предусматривает, что жизненно необходимые товары, которые нам нужны в том числе для того, чтобы бороться с пандемией (например, основные ингредиенты медицинских препаратов), необходимо производить ближе к дому», – сказала она.

«И это также шанс для Украины. Потому что Украина географически близка Европейскому Союзу, Германии и имеет большой объем квалифицированных трудовых ресурсов и может стать той страной, где могут производиться эти продукты (я в основном говорю о лекарственных препаратах, но это также и другие категории продуктов)», – отметила посол.

Фельдгузен отметила, что немецкая медицинская система показала свою эффективность во время пандемии, и призвала Украину продолжать реформу системы здравоохранения. «Если сопоставить Германию и Украину, внедривших в начале жесткие меры, ограничения, обе наши страны выиграли время, чтобы адаптироваться к пандемии. Украина и Германия. В результате наши системы здравоохранения не были перегружены в результате пандемии, и пациенты могли получать доступ к лечению», – отметила она.

Посол Германии также поблагодарила Украину за международное сотрудничество для преодоления COVID-19: «Я хочу очень поблагодарить Украину в аспекте международного сотрудничества за то, что Украина направляла своих врачей в Италию, а вашим самолетом "Мечта" вы направляли средства индивидуальной защиты во многие страны, большим-большим самолетом».

В свою очередь, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отметила, что несмотря на начало в мире вакцинации от коронавируса, рано делать выводы о преодолении пандемии.

«Информацию об этом вирусе все еще продолжают выяснять. Мы теперь знаем, что вирус мутирует. Сейчас появились другие его штаммы, следовательно, мы все еще должны совершенствовать свое знание и свое понимание по этому вопросу», – сказала она, добавив, что остается не выясненным и долгосрочное влияние коронавируса на человека.

Однако ограничения, которые применяют страны для сдерживания распространения вируса, не могут продолжаться долго. «Очень трудно требовать от нас соблюдения этих ограничений в течение многих месяцев. Поэтому надо не забывать о том, что ситуация влияет на наше психическое здоровье», – сказала Симмонс.

По ее мнению, не нужно забывать тот факт, что «пока государство пытается выполнить практически нереальную задачу, балансируя экономические и социальные аспекты, людям приходится балансировать между высокими рисками для их физического здоровья и рисками психического здоровья и делать соответствующий выбор».

Посол Великобритании также отметила важность мировой инициативы COVAX для преодоления пандемии, в котором участвует Украина. «Такие инициативы, как "Ковакс" – это инициатива, которая появилась для обеспечения справедливого распределения вакцины, – наверное, стали одним из важнейших сигналов о том, что даже в ситуации, когда страны теряют своих граждан, когда эта болезнь убивает людей, мы все равно объединяемся, чтобы гарантировать, что какие бы решения мы не принимали, эти решения будут иметь глобальное влияние», – сказала она.

Параллельно с разработкой вакцин развиваются и методы лечения. «Прошло всего несколько месяцев с начала пандемии, когда выяснили, что ремдесивир – это препарат, который может помогать тяжело больным людям, избегать дальнейших осложнений. Но разрабатываются и другие схемы лечения, хотя начались уже программы вакцинации», – добавила посол.

Она подчеркнула, что все исследования, которые проводились по вакцине или методам лечения ковид, будут иметь огромное влияние в ситуации будущих пандемий и других заболеваний.

Напомним, что Киевский форум – главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» в 2007 году.