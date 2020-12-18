Авиакатастрофа в Чугуеве: Руководству Воздушными силами сообщили о подозрении

Сегодня, 18 декабря, следователи сообщили о подозрении руководству Воздушных сил Вооруженных сил Украины по факту авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области 25 сентября, в результате которой погибели 26 военнослужащих, один травмирован и разрушен сам самолет. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Так, сообщение о подозрении вручили:

командующему Воздушных сил ВСУ (ч. 3 ст. 425 УК Украины);

командиру воинской части А4104, где произошла авиакатастрофа самолета АН-26 (ст. 416 УК Украины);

руководителю полетов воинской части А4104 (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Данные лица подозреваются в нарушении следующих статей Уголовного кодекса:

в нарушении правил полетов и подготовки к ним;

в нарушении правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшем катастрофу и другие тяжелые последствия;

в небрежном отношении военных должностных лиц к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенном в условиях особого периода.

По данным предварительного расследования, должностные лица воинской части А4104 и Харьковского национального университета им. И. Кожедуба на аэродроме Чугуев систематически нарушали правила полетов и подготовки к ним. При этом высшее руководством Воздушных сил не принимало должных мер по поддержанию уровня воинской дисциплины, предупреждения правонарушений среди личного состава, сохранения жизни и здоровья личного состава, чем нанесло необратимый ущерб боеспособности и боеготовности ВСУ и другие тяжелые последствия.

Досудебное расследование по факту авиакатастрофы продолжается. Следствием проверяются действия (бездействие) других лиц, причастных к планированию, подготовке и руководству полетами в указанной воинской части, которые могут находиться в причинной связи с наступившими последствиями.

Напомним, 25 сентября вблизи города Чугуев потерпел крушение самолет АН-26 Вооруженных сил Украины, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. В катастрофе погибли 26 человек – 25 на месте трагедии и еще один курсант умер в больнице. В живых остался только Вячеслав Золочевский.

Также на борту находился Александр Скочков – сын штурмана ИЛ-76, сбитого над Луганском в 2014 году.

В конце октября спецкомиссия выявила причины авиакатастрофы. Среди них: системные нарушения в организации полетов, ошибки пилотов, технические неисправности самолета и др.