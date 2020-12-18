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За 2 месяца: Шахтерам Донетчины перечислил 58% задолженности

18.12.20 20:22
Фото: Facebook Михаила Волынца
Фото: Facebook Михаила Волынца

Сегодня, 18 декабря, на счета государственных шахт Донецкой области поступил 381,5 млн грн из госбюджета для погашения задолженности по заработной плате за октябрь-ноябрь этого года. Это составляет 58% запланированных выплат. Об этом сообщил проинформировал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«Это –только первый транш из общей суммы в 658,9 млн грн, которую Верховная Рада выделила месяц назад на выплаты шахтерам. Ожидаем, что остальная сумма поступит на следующей неделе», – отметил глава области.

При этом, по его словам, проблемой остается выплата зарплаты шахтерам ГП «УК "Краснолиманская"», поскольку предприятие не работает по добыче угля и не получает бюджетных средств, а предоставляет общешахтные услуги ООО «Краснолиманская», с которым находится на одной производственной площадке.

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