Украина и Канада расширят зону свободной торговли, – посол Канады

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой будет расширено в 2021 году за счет, в частности, сферы услуг. Об этом сообщила посол Канады в Украине Лариса Галадза в ходе онлайн дискуссии Киевского форума по вопросам безопасности.

Она отметила, что для этого Украина должна двигаться по пути реформ, в том числе, реформировать систему правосудия. «Реформа системы правосудия – это то направление, в котором мы должны продолжать работать и должным образом его продвигать для Украины. Это крайне важно для украинских граждан и также для двусторонних отношений, если мы хотим их усиливать, в особенности торговые отношения», – сказала Галадза.

Посол также подчеркнула, что Канада будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины: «Канада неизменно будет поддерживать территориальную целостность не только путем тактических учений, которые мы организуем для Вооруженных сил Украины, когда они готовятся к развертыванию на Донбассе. Но и также в формате многосторонних форумов и инициатив вроде Крымской платформы. Канада будет продолжать стоять бок-о-бок с Украиной».

Напомним, Киевский форум по вопросам безопасности – главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» в 2007 году.