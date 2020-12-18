«Беготня на разные праздники с держанием флагов»: В «ДНР» рассказали о местном волонтерстве

До 2014 года на ныне временно неподконтрольной Украине части Донбасса работало около 500 благотворительных организаций. При «ДНР» действуют до 10-ти, да и то без «регистрации». Также под видом волонтеров выступают мошенники. Об этом сообщает местный интернет-ресурс.

Фонд «Доброта» в Донецке основан до 2014 года. С приходом «ДНР» он продолжил здесь свою деятельность, перерегистрировавшись как украинский фонд на подконтрольной территории в Краматорске. «Я тоже прошел перерегистрацию, в связи с чем, произошла коллизия. На территории ДНР фонд зарегистрирован под названием "Доброта", а в Краматорске как "Доброта Плюс". Законодатель разрешает так поступать, хотя выглядит это странно: одна и та же команда, но в разных юрисдикциях и под разными названиями. Но это дало нам возможность действовать законно как в ДНР, так и на неподконтрольной республике территории», – комментирует глава фонда «Доброта» Яков Рогалин.

В 2014 году в Донецке также создали «республиканский» «Донецкий городской волонтерский центр». Но он, как и иные подобные организации, в «ДНР» не зарегистрирован. Дело в том, что «министерство юстиции ДНР» регистрирует некоммерческие организации только следующих направлений: профессиональные союзы, религиозные организации, спортивные объединения, творческие культурные союзы.

В «минюсте» сообщили, что благотворительные фонды и организации в «республике» до сих пор не оформляют. Но к ним продолжают поступать запросы о регистрации новых и перерегистрации уже ранее действующих организаций.

В том же «минюсте» объясняют эту ситуацию отсутствием «закона», который бы регулировал работу благотворительных фондов и волонтерских организаций. Следовательно, с точки зрения республиканского законодательства, данный вид деятельности – нелегальный.

Глава «Донецкого городского волонтерского центра» Дмитрий Чернышев говорит, что год назад волонтерское движение хотели передать под опеку «общественной палаты ДНР», разработали даже «законопроект» по благотворительным организациям. «Но тогда нам сказали, что этим вопросом будет заниматься молодежный парламент. В результате, пока инициатива лежит мертвым грузом. Хотя в РФ такой закон есть», – сетует он.

«По сути, сейчас волонтерское движение – это какая-то детско-юношеская организация по беготне на разные праздники с держанием флагов и раздачей букетов. Мы должны работать не от праздника к празднику, а каждый день помогать людям и Донецкой республике на законных основаниях», – продолжил Чернышев.

Все эти годы нишу благотворительности в «ДНР» активно заполняют и мошенники. Особый резонанс получила недавняя история Светланы Манжосовой, о которой женщина написала в соцсети: «Хочу вас предупредить. На автобусном маршруте "Харцызск – Донецк – Макеевка" женщина, якобы представитель благотворительного фонда, ходит с коробкой и просит пожертвования для моей несовершеннолетней дочери! Документы и фото ребенка были взяты из интернета без моего согласия. Я не обращалась ни в какие организации за помощью».

В комментариях люди делятся своими предостережениями: «Мой сын ходил устраиваться на такую работу. Руководитель четко рассказал, что он будет получать процент от суммы, которую соберет. И я сама лично была свидетелем ситуации, как девочки вытряхивали коробку с деньгами в туалете на Золотом кольце, никого не стесняясь!».

Несмотря на отсутствие «закона» о благотворительной деятельности, в «ДНР» таких людей можно привлечь к ответственности по статье «мошенничество».