Чтобы не закрывать училища: В вузах «ЛНР» бюджетные места сократят на 40%

В вузах «ЛНР» количество бюджетных мест будет сокращено с 8 тысяч до 5 тысяч (на 38%). Об этом в эфире «республиканского» телеканала заявил «глава ЛНР» Леонид Пасечник.

Он отметил, что в этом году в вузах было зарезервировано порядка 8000 бюджетных мест, при том, что выпускниками школ стали около 5000 человек.

«И на мой вопрос, который я задавал руководителям вузов, – есть ли конкурс в Республике или нет – они опускали глаза. Понятно было, что не то, чтобы конкурса нет, не то, чтобы поступал, кто хотел, но еще зазывали и приглашали получать высшее образование», – сказал рассказал Пасечник.

Он подчеркнул, что таким образам уровень высшего образования в «ЛНР» был занижен. «На сегодняшний день ситуация изменена, мною было принято решение 8 тысяч бюджетных мест сократить на 3 тысячи. Я считаю, что высшее образование должны получать только те лица, у которых действительно есть талант, есть тяга к знаниям», – добавил Пасечник.

Тех, кто не поступит в вузы, ждут учреждениях среднего профессионального образования (СПО). «Глава ЛНР» акцентировал, что «республика» нуждается в специалистах рабочих профессий. «Есть другая категория детей, у которых, возможно, нет склонности к учебе, но у них достаточно серьезная склонность делать что-то своими руками. Я уверен, что остальные дети наши, они пойдут в средние профессионально-технические образовательные учреждения, где будут готовиться специалисты, которые на сегодняшний день необходимы нашей республике. Это слесари, это электросварщики, шахтеры, металлурги, работники сельского хозяйства», пояснил Пасечник.

«По докладам министра образования Цемкало Сергея Александровича, если бы мы не начали реорганизацию высшей школы в этом году, то на следующий год мы вынуждено бы закрывали достаточно серьезную часть средних профессионально-технических образовательных учреждений», – резюмировал он.