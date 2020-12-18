Отправил в США: Жителя Бахмута судили за продажу радиоактивных веществ

Житель Бахмута продал гражданину США датчики дыма советского производства, в которых количество радиоактивных веществ превышало норму. Опасную находку обнаружили правоохранители во время проверки почты. В итоге, бахмутчанин был осужден. Об этом говорится в приговоре Артемовского межрайонного суда (г. Бахмут, Донецкая обл.), который был вынесен 10 декабря, передают «Донецкие новости».

Отмечается, что житель Бахмута работает водителем в компании по безопасности бизнеса, ранее судим не был.

В мае мужчина в интернете увидел объявление, что гражданин США из штата Флорида хочет приобретении радиоизотопные датчики дыма типа РИД-6М производства СССР. Эти приборы содержат ядерный материал, а именно – радиоактивное вещество на основе смеси изотопов плутония и амерции-241. Он списался с заказчиком и предложил продать товар, договорились о поставке 5 штук.

На руках у бахмутчанина датчиков не было, но после договоренности о сделке, он их приобрел через украинский интернет-сайт объявлений.

2 июля «продавец» направился в отделение «Укрпочты», где отправил посылки в США. Оператор приняла от него картонную коробку, в которой среди компьютерных комплектующих было 5 радиоизотопных датчиков дыма в разобранном виде. В таможенной декларации мужчина об опасном грузе умолчал, а в графе «детальное описание вложения» отметил лишь – компьютерные комплектующие.

Однако 8 июля на пункте проверки почты сотрудники Бахмутского отделения полиции досмотрели посылку мужчины, в которой обнаружили 5 радиоизотопных датчиков в разобранном виде.

В отношении «продавца» возбудили уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса:

ч.2 ст. 15 и ч.1 ст. 201 – законченное покушение на контрабанду радиоактивных материалов, то есть перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля радиоактивных материалов. Карается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет;

ч.1 ст. 265 – незаконное обращение с радиоактивными материалами (приобретение, ношение, хранение и пр.). Карается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся, заключил сделку со следствием и активно способствовал раскрытию преступления (сообщил обстоятельства приобретения им датчиков через интернет-сайт объявлений). Суд отметил, что пострадавшие в данном производстве отсутствуют.

В итоге, учитывая суть сделки со следствием, по совокупности уголовных преступлений жителю Бахмута присудили 3 года лишения свободы с отбыванием наказания с испытательным сроком на 3 года. То есть мужчина не будет находиться в тюрьме, если в течение испытательного срока не совершит иного уголовного преступления и будет выполнять обязательства (отмечаться у правоохранителей, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы).

Отметим, что дымовой радиоизотопный пожарный извещатель РИД-6М предназначен для обнаружения загорания при появлении дыма. Электрический сигнал передается по линии связи на приемно-контрольное устройство.