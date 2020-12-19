Сводка из зоны ООС за 18 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 5 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Водяного на Приазовье НВФ открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов калибром 120 мм. На этом направлении противник второй раз за несколько недель обратился к дистанционному минированию украинских позиций. Так, НВФ забросили 12 запрещенных мин ПОМ-2, использовав ПКМ-1.

Трижды противник нарушил режим прекращения огня и неподалеку Авдеевки. Для провокации НВФ сначала применили ручной противотанковый и подствольный гранатометы, а впоследствии – стрелковое оружие.

Выстрелы были неприцельными и не несли угрозы жизни украинским воинам, поэтому огонь в ответ украинские военнослужащие не открывали.

С начала текущих суток, 19 декабря, нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «украинские войска в минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 39 единиц. Обстрелам на донецком направлении подвергся район поселка Минеральное под Ясиноватой, на мариупольском направлении – окрестности сел Дзержинское (после декоммунизации – Азов, – ред.) и Ленинское (после декоммунизации – Ужовка, – ред.). Применялись минометы калибром 120 мм, гранатометы и стрелковое оружие. Кроме того, противник был замечен за инженерными работами в районе подконтрольного киевским властям населенного пункта Водяное. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ДНР».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки, 18 декабря, нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».