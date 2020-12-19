Госпитализированы почти 3 тыс. человек: В Минздраве дали данные по заболеваемости COVID-19 по регионам

В Украине за минувшие сутки зафиксированы 11 742 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 547 детей и 481 медработник. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей Facebook-странице.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1 364), Одесской (1 161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях», – уточнил Степанов.

Также за прошедшие сутки:

госпитализированы – 2 865 человек;

выздоровели – 13 314 человек;

летальных случаев – 213.

Проведено тестирований за сутки – 60 089 (в том числе методом ПЦР – 39 258, методом ИФА – 20 831).

За все время пандемии в Украине заболели 956 123 человека, из них:

выздоровели – 574 536 человек;

находятся на лечении – 365 118 человек;

летальных случаев – 16 469.

Проведено ПЦР-тестов – 5 248 720.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 99 694 случая;

Винницкая область – 20 781 случай;

Волынская область – 30 197 случаев;

Днепропетровская область – 52 068 случаев;

Донецкая область – 31 929 случаев;

Житомирская область – 36 061 случай;

Закарпатская область – 27 003 случая;

Запорожская область – 46 544 случая;

Ивано-Франковская область – 41 798 случаев;

Киевская область – 52 415 случаев;

Кировоградская область – 7 707 случаев;

Луганская область – 8 640 случаев;

Львовская область – 56 442 случая;

Николаевская область – 26 260 случаев;

Одесская область – 63 124 случая;

Полтавская область – 31 433 случая;

Ровенская область – 38 315 случаев;

Сумская область – 37 612 случаев;

Тернопольская область – 32 235 случаев;

Харьковская область – 64 792 случая;

Херсонская область – 15 449 случаев;

Хмельницкая область – 36 360 случаев;

Черкасская область – 34 451 случай;

Черновицкая область – 37 949 случаев;

Черниговская область – 26 864 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют.