Госпитализированы почти 3 тыс. человек: В Минздраве дали данные по заболеваемости COVID-19 по регионам

В Украине за минувшие сутки зафиксированы 11 742 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 547 детей и 481 медработник. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей Facebook-странице.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1 364), Одесской (1 161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях», – уточнил Степанов.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализированы – 2 865 человек;
- выздоровели – 13 314 человек;
- летальных случаев – 213.
Проведено тестирований за сутки – 60 089 (в том числе методом ПЦР – 39 258, методом ИФА – 20 831).
За все время пандемии в Украине заболели 956 123 человека, из них:
- выздоровели – 574 536 человек;
- находятся на лечении – 365 118 человек;
- летальных случаев – 16 469.
Проведено ПЦР-тестов – 5 248 720.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев – 99 694 случая;
- Винницкая область – 20 781 случай;
- Волынская область – 30 197 случаев;
- Днепропетровская область – 52 068 случаев;
- Донецкая область – 31 929 случаев;
- Житомирская область – 36 061 случай;
- Закарпатская область – 27 003 случая;
- Запорожская область – 46 544 случая;
- Ивано-Франковская область – 41 798 случаев;
- Киевская область – 52 415 случаев;
- Кировоградская область – 7 707 случаев;
- Луганская область – 8 640 случаев;
- Львовская область – 56 442 случая;
- Николаевская область – 26 260 случаев;
- Одесская область – 63 124 случая;
- Полтавская область – 31 433 случая;
- Ровенская область – 38 315 случаев;
- Сумская область – 37 612 случаев;
- Тернопольская область – 32 235 случаев;
- Харьковская область – 64 792 случая;
- Херсонская область – 15 449 случаев;
- Хмельницкая область – 36 360 случаев;
- Черкасская область – 34 451 случай;
- Черновицкая область – 37 949 случаев;
- Черниговская область – 26 864 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют.