В «ДНР» скончались 12 человек с подтвержденным коронавирусом

В «ДНР» за сутки скончались 12 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За последние сутки в ДНР проведено 337 исследований, из них выявлено 137 случаев заболевания (36,3%) и у 24 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в «минздраве».

По состоянию на 10:00 19 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 13 412:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 252 пациента (31,7% от всех заболевших);

выздоровели – 7 948 человек (59,3%);

летальных случаев – 1 212 (9,0%).

Также в «ДНР» за сутки выявлены 145 случаев пневмоний, что на 34 случая больше, чем за прошедшие сутки. Госпитализированы 102. Всего на лечении находятся 1 708 пациентов с пневмониями, из них 586 – на кислородной поддержке (+30 за сутки).

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 19 декабря в Украине COVID-19 заболели 956 123 человека (574 536 пациента выздоровели, 16 469 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 31 447 случаев (выздоровели – 19 263 пациента, летальных случаев – 645), Луганской области – 8 640 случаев (выздоровели – 6 286 пациентов, летальных случаев – 235).

В «ЛНР» – 1 933 заболевших (выздоровели – 1 669 человек, скончался – 161).