Кому в «ДНР» жить хорошо: В соцсети показали роскошный отдых супруги «министра» (Фото)

В «ДНР» «чиновники» и их семьи живут роскошной жизнью и могут позволить себе путешествовать по миру. Об этом сообщается в Телеграм-канале, освещающем жизнь в «республике».

«Кому в ДНР жить хорошо. В сети опубликованы фото из закрытого профиля супруги министра доходов и сборов ДНР Евгения Лавренова. Это – летопись не просто сытой, а роскошной жизни жены чиновника процветающей республики. Роскошные брендовые вещи, путешествия по миру, день рождения в компании артиста, выступление которого стоит более полумиллиона рублей. Это вам не выпрашивать зарплату шахтера или металлурга», – пишут в телеграм-канале.

В паблике задаются вопросом, чем же заработала «семья господина чиновника нищей республики на такие достатки?».

В соцсети отмечают, что в свое время Евгения Самохина сама была «министром экономического развития».

«Из открытых источников легко выяснить, что схема обогащения построена на рейдерстве и торговле продуктами питания. Через ФЛП госпожи министерши в ДНР завозится немаленький объем мясного сырья, якобы для нужд Горловского мясокомбината. Который в результате рейдерства из госпредприятия превратился в ООО. Поставляемое мясо, очевидно, не идет в полном объеме на комбинат, а перепродается в розничной сети. Схема, вероятно, пользуется министерским покровительством в лице Лавренова и его коллег», – пишут в паблике.

«Вот так, учитесь, нищеброды! Ну и любуйтесь миром через инстраграм жены министра и не ропщите, что не можете поехать в ЛНР или в Мариуполь. Она за вас в Дубае позагорает», – добавляют в соцсети.