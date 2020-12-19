На Луганщине – новые смерти от COVID-19 и новые заболевшие

В Луганской области за сутки лабораторно подтверждены 107 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще 6 человек. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 70-летний и 64-летний мужчины из Попаснянского района, 88-летний мужчина из города Северодонецк, 71-летний мужчина из города Лисичанск, 56-летний мужчина из Сватовского района и 88-летний мужчина из Старобельского района.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 9 человек;

Рубежное – 22;

Северодонецк – 20;

Белокуракинский район – 7;

Кременской – 3;

Меловской – 2;

Новоайдарский – 9;

Новопсковский – 1;

Попаснянский – 7;

Станично-Луганский – 8;

Старобельский – 13;

Троицкий – 6.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 8 640 человек, из них:

выздоровели – 6 286 человек (72,8% от всех заболевших);

лечатся – 2 119 пациентов, в том числе 376 – стационарно, 1 743 – амбулаторно (24,5%);

умерли – 235 человек (2,7%).

За время распространения коронавируса в Луганской области заболели 354 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 228 детей.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 26,5%.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 19 декабря в Украине COVID-19 заболели 956 123 человека (574 536 пациента выздоровели, 16 469 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 31 447 случаев (выздоровели – 19 263 пациента, летальных случаев – 645).

В «ДНР» – 13 412 заболевших (выздоровел – 7 948 человек, скончались – 1 212). В «ЛНР» – 1 933 заболевших (выздоровели – 1 669 человек, скончался – 161).