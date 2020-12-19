Коронавирусная болезнь забрала жизни еще 14 человек в Донецкой области, – Кириленко

За прошедшие сутки в Донецкой области выявили еще 552 новых зараженных коронавирусом. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

За последние несколько дней коронавирусная болезнь забрала еще 14 жизней в Донецкой области:

4 – в Краматорской ОТГ;

3 – в Добропольской ОТГ;

по 2 – в Никольской и Славянской ОТГ;

по 1 – в Ольгинской, Александровской и Дружковской ОТГ.

За четверг, 17 декабря, лаборатории сообщили о еще 552 больных, среди которых 15 детей:

186 – в Мариупольской ОТГ;

83 – в Краматорской ОТГ;

62 – в Славянской ОТГ;

27 – в Константиновской ОТГ;

24 – в Торецкой ОТГ;

21 – в Покровской ОТГ;

по 16 – в Николаевской и Сартанской ОТГ;

по 12 – в Дружковской и Добропольской ОТГ;

10 – в Селидовской ОТГ;

по 9 – в Светлодарской и Никольской ОТГ;

8 – в Авдеевской ОТГ;

по 7 – в Новогродовской и Очеретинской ОТГ;

по 6 – в Святогорской, Лиманской и Александровской ОТГ;

по 4 – в Соледарской, Мангушской и Волновахской ОТГ;

по 3 – в Бахмутской, Мирноградской и Черкасской ОТГ;

по 2 – в Мирненской и Белозерской ОТГ.

Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрированы 31 447 случаев заражения COVID-19, из них:

выздоровели – 19 263 человека (61,3% от всех заболевших);

на лечении – 11 532 пациента (36,7%);

летальных случаев – 645 (2,1%).

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 19 декабря в Украине COVID-19 заболели 956 123 человека (574 536 пациента выздоровели, 16 469 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 8 640 случаев (выздоровели – 6 286 пациентов, летальных случаев – 235).

В «ДНР» – 13 412 заболевших (выздоровел – 7 948 человек, скончались – 1 212). В «ЛНР» – 1 933 заболевших (выздоровели – 1 669 человек, скончался – 161).