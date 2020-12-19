Вернут дарителям: Историю переданной главе МИД РФ иконы из Луганска проверит Интерпол

Икона XVIII века из Луганска, подаренная председателем Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком главе МИД РФ Сергею Лаврову, будет возвращена дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола. Об этом сообщает российский «ТАСС» со ссылкой на информацию МИД РФ.

«Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что глава МИД БиГ Бисера Туркович сообщила, что посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в Министерство иностранных дел республики ноту с требованием вернуть украинской стороне икону из Луганска.

По словам министра, посольство спрашивало, как икона попала в Боснию и Герцеговину, и требовало разъяснений. Сообщается, что прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело и начала проверку происхождения иконы.