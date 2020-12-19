Лучше только шляпа на елке: В Донецке обсуждают композицию на площади (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке на центральной площади установлена праздничная композиция, которая вечером светится разноцветными огнями. Однако не всем жителям города такое украшение пришлось по душе.

«Донецк. Площадь Ленина. Декабрь 2020. Композиция: «Здравствуй, ж*па, Новый год!», – пишут местные жители в соцсети.

«Символично!... Да уж. Лучше только шляпа на елке… Зато нарядная и светится… Люди для кого старались», – делятся мнениями дончане.

Также люди предлагают свои варианты того, что это такое: