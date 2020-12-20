RU
Все новости

В «ДНР» чаще болеют коронавирусом, чем в «ЛНР»

20.12.20 10:11

В «Л-ДНР» за сутки зарегистрировано 129 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 15 +. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщают «минздравы республик»

Так, в «ДНР» за сутки коронавирус унес жизни 14 человек. Также 110 новых фактов заражения, из них 103 случая определили тестированием, а у 7 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. За день выполняли всего 277 тестирований.

С начала пандемии в «республике» подтверждено 13 522 случая COVID-19, из них:

  • выздоровели – 7948 человек (59%);
  • на лечении – 4348 пациентов (32%);
  • летальных случаев – 1226 (9%).

В «ЛНР» за сутки 19 новых заболевших и 1 умерший.

С начала пандемии в «республике» – 1952 случая COVID-19, из них:

  • выздоровели – 1680 человек (86%);
  • на лечении – пациентов (6%);
  • летальных случаев – 162 (8%).

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк