В «ДНР» чаще болеют коронавирусом, чем в «ЛНР»

В «Л-ДНР» за сутки зарегистрировано 129 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 15 +. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщают «минздравы республик»

Так, в «ДНР» за сутки коронавирус унес жизни 14 человек. Также 110 новых фактов заражения, из них 103 случая определили тестированием, а у 7 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. За день выполняли всего 277 тестирований.

С начала пандемии в «республике» подтверждено 13 522 случая COVID-19, из них:

выздоровели – 7948 человек (59%);

на лечении – 4348 пациентов (32%);

летальных случаев – 1226 (9%).

В «ЛНР» за сутки 19 новых заболевших и 1 умерший.

С начала пандемии в «республике» – 1952 случая COVID-19, из них: