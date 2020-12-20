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COVID-19 в Украине: На Донетчину приходится 3%, на Луганщину – 1%

20.12.20 10:25
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за сутки зарегистрировано 8 325 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности, заболели 443 ребенка и 306 медработников. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей Facebook-странице.

Также за прошедшие сутки:

  • выздоровели – 6626 человек;
  • госпитализированы – 3037 человек;
  • летальных случаев – 116;
  • осуществлено тестирований за сутки – 39 941 (в том числе методом ПЦР – 32234, методом ИФА – 7707).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (814), г. Киев (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях», – уточнил министр.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 964 448 человек, из них:

  • выздоровели – 581 162 человека (60%);
  • на лечении – пациента (38%);
  • летальных случаев – 16 585 (1,7%).

Количество заболеваний по регионам:

  • г. Киев – 100450 случаев;
  • Винницкая область – 20 956 случаев;
  • Волынская область – 30 457 случаев;
  • Днепропетровская область – 52 557 случаев;
  • Донецкая область – 32 255 случаев;
  • Житомирская область – 36 401 случай;
  • Закарпатская область – 27 098 случаев;
  • Запорожская область – 47 219 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 41 938 случаев;
  • Киевская область – 53 007 случаев;
  • Кировоградская область – 7785 случаев;
  • Луганская область – 8 759 случаев;
  • Львовская область – 56 763 случая;
  • Николаевская область – 26 631 случай;
  • Одесская область – 63 938 случаев;
  • Полтавская область – 31 577 случаев;
  • Ровенская область – 38 536 случаев;
  • Сумская область – 37 994 случая;
  • Тернопольская область – 32 392 случая;
  • Харьковская область – 65 312 случаев;
  • Херсонская область – 15 653 случая;
  • Хмельницкая область – 36 755 случаев;
  • Черкасская область – 34 731 случай;
  • Черновицкая область – 38152 случаи;
  • Черниговская область – 27 132 случая.

Таким образом, по заболевшим Донецкая область составляет 3% от всеукраинского результата, Луганская – 1%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 20 декабря в «ДНР» – 13 522 заболевших коронавирусом (выздоровели – 7948 человек, скончались – 1226), в «ЛНР» – 1952 заболевших (выздоровели – 1680 человек, скончались – 162).

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