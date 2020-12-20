COVID-19 в Украине: На Донетчину приходится 3%, на Луганщину – 1%

В Украине за сутки зарегистрировано 8 325 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности, заболели 443 ребенка и 306 медработников. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей Facebook-странице.
Также за прошедшие сутки:
- выздоровели – 6626 человек;
- госпитализированы – 3037 человек;
- летальных случаев – 116;
- осуществлено тестирований за сутки – 39 941 (в том числе методом ПЦР – 32234, методом ИФА – 7707).
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (814), г. Киев (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях», – уточнил министр.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 964 448 человек, из них:
- выздоровели – 581 162 человека (60%);
- на лечении – пациента (38%);
- летальных случаев – 16 585 (1,7%).
Количество заболеваний по регионам:
- г. Киев – 100450 случаев;
- Винницкая область – 20 956 случаев;
- Волынская область – 30 457 случаев;
- Днепропетровская область – 52 557 случаев;
- Донецкая область – 32 255 случаев;
- Житомирская область – 36 401 случай;
- Закарпатская область – 27 098 случаев;
- Запорожская область – 47 219 случаев;
- Ивано-Франковская область – 41 938 случаев;
- Киевская область – 53 007 случаев;
- Кировоградская область – 7785 случаев;
- Луганская область – 8 759 случаев;
- Львовская область – 56 763 случая;
- Николаевская область – 26 631 случай;
- Одесская область – 63 938 случаев;
- Полтавская область – 31 577 случаев;
- Ровенская область – 38 536 случаев;
- Сумская область – 37 994 случая;
- Тернопольская область – 32 392 случая;
- Харьковская область – 65 312 случаев;
- Херсонская область – 15 653 случая;
- Хмельницкая область – 36 755 случаев;
- Черкасская область – 34 731 случай;
- Черновицкая область – 38152 случаи;
- Черниговская область – 27 132 случая.
Таким образом, по заболевшим Донецкая область составляет 3% от всеукраинского результата, Луганская – 1%.
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 20 декабря в «ДНР» – 13 522 заболевших коронавирусом (выздоровели – 7948 человек, скончались – 1226), в «ЛНР» – 1952 заболевших (выздоровели – 1680 человек, скончались – 162).