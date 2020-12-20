Сводка из зоны ООС за 19 декабря: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки, 19 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил украинская сторона зафиксировала 7 нарушений режима прекращения огня, в «ДНР» заявляют о 3 нарушениях.

В штабе ООС отмечают, что нарушения «режима тишины» были зафиксированы в Донецкой области.

Так, ситуации зафиксированы вблизи города Торецка:

противник открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия около Пивденного;

недалеко от населенного пункта Шумы противник вел огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также с помощью пулеметов враг совершил провокационный обстрел украинских позиций в пригороде Авдеевки. А вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Огневую активность была замечена и неподалеку Павлополя, где для корректировки огня с АГС враг применил БПЛА.

«Пролет беспилотника над линией разграничения зафиксировали и неподалеку Водяного. Умелые действия наших средств РЭБ остановили дальнейшее применение БПЛА», – сообщили в штабе.

«Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет», – заключила украинская сторона.

В «ДНР» заверяют, что ВСУ за минувшие сутки 3 раза нарушили «режим тишины» на линии соприкосновения, применив 13 единиц боеприпасов. Обстрелы гранатометов и стрелкового оружия зафиксировали в районе поселков шахты имени Гагарина и шахты 6/7 в Горловке.

В «ЛНР» свою версию событий на линии фронта не сообщают.