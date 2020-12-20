Новый год – новые цены: С января может подорожать электроэнергия для населения (Видео)

С января может подорожать электроэнергия для украинцев. Нынешнюю стоимость киловатт своим решением закрепило еще позапрошлое правительство. Но с начала следующего года постановление Кабмина потеряет силу, передает ТК «Украина».

Киевлянка Алла Пустовит передает показания счетчиков в онлайн-режиме. Отмечает: расходы постоянно растут, потому что все дорожает. «На примере отопления – если в январе прошлого года был один тариф, то на сегодняшний день – где-то в среднем на 200 грн выросла цена за 1 гига-калорию», – говорит женщина.

Дорожает и проезд в маршрутках, еда и одежда. Единственное, что не менялось уже несколько лет, – тариф на свет. За него семья Аллы ежемесячно отдает около 600 грн. «У нас абсолютно все зависит от электроэнергии. Потому что и плита, и бойлер – все за счет энергоснабжения. В нашем жилкомплексе газ отсутствует», – поясняет киевлянка.

Тариф на электроэнергию для населения не менялся с 2017 года. Тогдашний Кабмин постановил его действие до 31 декабря 2020 года. С нового года – новая цена.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что главная проблема энерготарифов, что их устанавливает государство. «Цену не должен определять чиновник. Цена должна быть рыночная», – говорит он.

В Министерстве энергетики подтвердили, что повышать тариф на свет для населения будут. Потому что сейчас платят мало. Из-за льготных 100 киловатт по 90 копеек средняя цена на свет сейчас 1 грн 4 коп. Из них только 1 копейку получают производители света – электростанции, остальное идет на содержание электросетей и подстанций.

«Это нагрузка распределена на генерирующие компании, то есть в первую очередь – на государственные компании "Энергоатом", "Укргидроэнерго". Они определены компаниями, которые поставляют электроэнергию для населения и одновременно эти компании несут убытки, не вкладываются в ремонты», – поясняет энергетический эксперт Юрий Корольчук.

А без ремонта электростанции остановятся, потому что работать будет опасно. Тогда свет Украине придется искать за рубежом.

«У нас будет дефицит, мы будет закупать электроэнергию в России и в Белоруссии. Наша энергетика переходит в еще худшее состояние, мы потом ее теряем, и попадем в полную зависимость», – отмечает председатель Совета всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

Платить больше семья Аллы Пустовит не хочет. Но осознает – другого выхода нет. «Я думаю, что 100% будет это повышение. Ну, что ж – будем экономить, выключать как минимум свет в комнатах», – рассуждает женщина.

Эксперты говорят: тех, для кого киловатты будут слишком дорогими, должно поддержать государство субсидией. Но большинству придется покупать свет по реальной цене.