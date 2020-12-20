Донбасс умирает без Украины, помочь могли бы США, – Зеленский

Неподконтрольная часть Донбасса умирает без Украины. Дать новый толчок переговорному процессу и помочь в дальнейшем восстановлении региона могли бы Соединенные Штаты Америки. Об этом в интервью американскому изданию The New York Times отметил президент Украины Владимир Зеленский.

В новом году в Соединенных Штатах будет новый президент – Джо Байден. Президент Украины надеется, что между нашими странами сохранятся партнерские отношения. «Независимо от того, какой президент [США], он всегда будет уважать демократию, и точно так же, независимо от того, какой президент, всегда будет такое отношение к Украине. По крайней мере мне так кажется. И сами жители США не позволят антиукраинскую риторику любому, кто представляет власть», – отметил Зеленский.

Он напомнил, что сегодня единственная война в Европе – на украинском Донбассе. И президент Украины рассчитывает на поддержку нового президента США в противостоянии России. «Мне очень понравились месседжи нового президента, господина Джо Байдена, который заявил о том, что у его команды есть концепт глобального стратегического видения безопасности в Европе. И, конечно, это очень важно для нас. Потому что если мы говорим о безопасности в Европе, то единственная война в Европе сегодня – это война на Донбассе», – акцентировал Зеленский.

Он считает, что новый президент Джо Байден знает Украину лучше, чем его предшественник Дональд Трамп. «Потому что еще до своего президентства он, так сказать, имел глубокие отношения с Украиной. И хорошо понимает россиян. Хорошо понимает разницу между Украиной и Россией и, мне кажется, хорошо понимает ментальность украинцев. Это очень поможет усилить эти отношения и добавить в процессе урегулирования войны на Донбассе и деоккупации наших территорий», – отметил Владимир Зеленский.

Глава украинского государства хочет, чтобы США играли активную роль в переговорах по Донбассу, вошли в состав «нормандского формата». Это бы дало новый толчок в зашедшем в тупик переговорном процессе и в реализации Минских соглашений.

Президент Украины подчеркнул, что без Украины у неподконтрольного Донбасса нет будущего: «Донбасс умирает без Украины. Присутствие там оккупационных войск убивает технологии, образование, медицину, появляются экологические катастрофы в связи с затопленными шахтами, мародерство и распилены на металл заводы, которые там были. Ситуация страшная, поэтому я говорю справедливо – Донбасс без Украины умирает».

В этой связи важна роди США – как в переговорах, так и в дальнейшем восстановлении региона. «Мы считаем, что говорить просто о финале войны уже мало. А что делать потом? Нам нужна реинтеграция Донбасса. А чтобы реинтегрировать Донбасс, нужны сильные компании, сильные технологии, безопасность и деньги. И здесь, я считаю, мы не справимся сами. И мы планирует свободную экономическую зону на территории Донбасса, чтобы там были определенные преференции для того, чтобы зашел бизнес. И здесь ключевую роль могли бы сыграть США. Ну и мы понимаем, что Соединенные Штаты Америки сегодня – гарант безопасности в мире, серьезный стратегический игрок, поэтому такие шаги могли бы ускорить исход войны на Донбассе и стать началом большого строительства, большой реинтеграции Донбасса», – добавил Зеленский.

Также, по его мнению, без США не «однозначно не обойтись в вопросе Крыма».