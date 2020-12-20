Антимонопольный комитет решил закрыть дело «Роттердам +»

Антимонопольный комитет принял решение закрыть дело «Роттердам +». Он провел собственное расследование и не обнаружил в формуле ничего, что могло влиять на конкуренцию на энергорынке. Ни говорится и об убытках, которые якобы расчет цены на уголь нанес стране, передает ТК «Украина».

«Собранными доказательствами по делу не подтверждаются выводы, что действия НКРЭКУ привели к оказанию отдельным субъектам хозяйствования или группам объектов хозяйствования в сторону преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов. Производство по делу подлежит закрытию из-за недоказанности нарушений», – заявил начальник отдела Антимонопольного комитета Украины Олег Крыжановский.

Ранее решение о закрытии дела озвучили и прокуроры САП, Высший антикоррупционный суд и Генеральная прокуратура.

Эксперты акцентируют, что дело «Роттердам +» – политическое, а детективы НАБУ просто тянут время

«Представители НАБУ пытаются этому (решению о необходимости закрытия дела, – ред.) возразить. Но мне кажется, что раз они 3 года что-то рассматривали, то они хотят просто показать, что они не зря проедали деньги налогоплательщиков. Но к большому сожалению, у них не хватает ума признать сейчас, что это был политический заказ и там нет состава преступления», – отметила народный депутат Виктория Гриб.