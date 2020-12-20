Зеленский пояснил, чем ситуация на Донбассе отличается от иных конфликтов с участием РФ

Конфликт в Нагорном Карабахе нельзя сравнивать с войной на Донбассе. Также ситуация в Украине отличается от Молдовы, Грузии, Армении, т.к. наша страна значительно больше, и территория конфликта значительно больше. Такое мнение в интервью американскому изданию The New York Times высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил, что конфликт Нагорного Карабаха длится долгие десятилетия и многие украинцы помнят его начало и следили за нынешней его активацией, «и никто не радовался, когда гибли люди, обычные граждане с обеих сторон этого конфликта».

«Но сравнивать военный конфликт между Арменией и Азербайджаном и между Украиной и Россией невозможно, потому что мы понимаем, например, что такое разная ментальность и разное вероисповедание, разные религии. Это то, что там. Сложный конфликт основан на этом. Что касается нас – у нас люди, которые защищают Украину на Донбассе, говорят как на русском, так и на украинском языках. Вопрос языка у нас не стоит, у нас люди воюют за независимость своей страны. Затем – у нас люди воюют с людьми такой же религии. Бывает и такое. Поэтому сравнивать невозможно», – сравнил оба конфликта президент Украины.

«Это трагично и смешно – когда был оккупирован Донбасс, говорили, что у Донбасса забирают русский язык. Это была просто сильная информационная атака Российской Федерации. Пример, который я вам привел, когда люди, говорящие по-русски, защищают независимость Украины. Так как они могут забирать русский язык у Донбасса? Украина же, я считаю, ничего не нарушила в отношениях с русскими. Мир давно должно быть либеральным и решать вопросы в законодательном поле, а не с автоматом в руках», – добавил он.

Присутствие России отмечается во всех подобных конфликтах, проходящих в Европе. И Зеленский пока не видит ослабление влияния России на международном уровне, т.к. она не вышла из иных конфликтов и продолжает оставаться «субъектом войны на Донбассе».

«Все конфликты, которые существуют сегодня в Европе, где так или иначе есть присутствие Российской Федерации, я считаю ужасными и, конечно же, очень всем желаю, чтобы это закончилось. Все эти конфликты – это показатель того, что везде, где была "заморожена" территория – это Приднестровье, это Абхазия, это Донбасс, это Карабах – все эти территории с годами проигрывают в развитии, проигрывают экономически», – продолжил Зеленский.

Он акцентировал, что самое страшное – проигрывают люди. «Когда я говорю, что проигрывают люди, я имею в виду и людей, живущих на этих оккупированных территориях. Они проигрывают потому, что разрывают отношения с центральной частью их страны. Они "в воздухе", не развиваются, они страдают, и самое страшное, что они просто доживают жизнь, не получая от нее удовольствие, и они обрекают все последующие поколения на такую жизнь. Жизнь в изоляции в тот момент, когда современный мир шире и гораздо прекраснее. Поэтому я считаю, что все это направление не имеет никакого результата в будущем», – считает глава Украины.

«Но все эти конфликты не могут сравниться с конфликтом между Украиной и Россией, потому что мы очень велики. Украина очень велика. И то, как мы защищаем нашу страну, – в самом начале мы показали, что оккупировать Украину невозможно. Все умрут здесь, но независимость нашей страны никто не отдаст», – подчеркнул президент.