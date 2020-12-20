Из Ростова и Пензы: В Луганске рассказали о ценах на сосны (Фото)

В «ЛНР» на елочных базарах продают сосны, привезенные из России, цена варьируется от 250 до 2500 руб. (94-943 грн по местному курсу валют) в зависимости от высоты и качества дерева, передают местные интернет-ресурсы.

Так, елочные базары в центральной части Луганска предлагают приобрести сосны, привезенные из Пензенской области, по цене от 300 до 2500 руб. (113-943 грн).

В восточной части Луганска можно купить сосны из Ростовской и Пензенской областей по цене от 250 до 2000 тыс. руб. (94-755 грн).

Предприниматели, чьи торговые точки расположены на юге города, также реализуют деревья, привезенные из Пензенской области. Здесь цены от 350 до 1800 руб. (132-679 грн).

Отмечается, что сосны в обязательном порядке должны быть промаркированы бирками с указанием наименования и предприятия-поставщика с его печатью, а также номером единицы товара.

Продавцы при покупке новогоднего деревца рекомендуют обращать внимание на его ствол. Он должен быть толстым и, как и ветки, покрыт иголками. О хорошем состоянии дерева говорит упругость его ветвей и темно-зеленый, но не желтоватый цвет хвои.

Чтобы не повредить ветви елки или сосны при транспортировке, необходимо аккуратно прижать их к стволу и закрепить. В случае, если дерево куплено заранее, хранить его лучше в прохладном месте. Также нежелательно ставить новогоднюю красавицу рядом с батареей.

«Для сохранения елки на более длительный срок можно проделать следующее: растворите в одном литре воды таблетку аспирина и 3-4 чайные ложки сахара. Этот раствор смешать в ведре с чистым песком. В приготовленный таким образом мокрый песок поставить елку так, чтобы ее оголенный корешок был углублен в песочную смесь на 15-20 сантиметров. При подсыхании песка смачивайте его водой, чтобы песок был всегда влажным. Аспирин не дает развиваться гнилостным бактериям, а соль и сахар обеспечивает питание», – такие рекомендации дает «минприроды ЛНР».

Елочные базары в Луганске

Как сообщалось ранее, на елочных базарах в «ДНР» кроме российских реализуют сосны, выращенные в «республике». Цены стартуют от 350 руб. (135 грн по местному курсу валют), самая дорогая, высотой более 2 метров – 2000 руб. (769 грн). Также продают и елки – от 600 руб. (231 грн).

Напомним, что в этом году на подконтрольной Украине части Донетчине упал спрос на живые новогодние ели. Отпускная цена лесхозов региона – от 80 грн за сосну. На елочных базарах Мариуполя цена стартует от 300 грн, в Славянске – от 200 грн.