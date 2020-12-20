Упал в гололед: Юрист рассказал о размере компенсаций и как ее получить

Зимний период отмечается гололедицей, при которой можно получить травмы и ушибы. Куда обращаться с жалобами и как получить компенсацию за нанесенный ущерб – рассказал адвокат Ростислав Кравец в эфире радио «НВ», передает «Вільне радіо».

Он отметил, что если человек поскользнулся и упал на нерасчищенном тротуаре, то ответственность должна нести та организация, на чьем балансе находится эта территория.

«Если это придомовая территория – это соответствующая управляющая компания или ОСМД. Если какая-то общая территория, которая не передана кому-то в пользование, то местная администрация. Если вы упали на стоянке, когда шли к автомобилю, то компания, которая владеет этим участком или арендует ее», – сказал Кравец.

Чтобы узнать, кому именно принадлежит территория, адвокат советует запомнить место, где именно выбыла получена травма, и обратиться в местную администрацию с информационным запросом относительно владельца этого участка. Также следует уточнить, не находится ли он в аренде или пользовании.

Как можно доказать, что человек упал именно в этом месте: «Я советую в первую очередь заботиться о здоровье и вызвать "скорую". Если есть свидетели этого события, можно взять у них номера телефонов. Если речь о центральных улицах и больших города, то здесь большое количество камер видеонаблюдения».

Чтобы получить компенсацию за полученный ущерб, можно обратиться в суд. «Кроме подтверждения места, где именно вы получили травму, нужно подтвердить расходы на лечение, реабилитацию и правовую помощь (если за ней обращались). Надо собирать чеки на все лекарства. Если было специфическое лечение или процедуры – должно быть направление врача», – рассказал адвокат.

Причем, требовать компенсацию можно даже если человек был в обуви как бы не предназначенной для гололеда. Например, женщина шла по льду в обуви на каблуках. Кравец обратил внимание, что в Украине нет законов, которые бы запрещали ходить на каблуках, например, осенью или зимой. Поэтому на компенсацию за физический ущерб это не влияет. «А относительно морального вреда, конечно, суд может это расценить, что вы должны были также учесть погоду и обуть соответствующую обувь. Но мы прекрасно понимаем, что это не является решающим моментом», – уточняет юрист.

В любом случае, добавляет Ростислав Кравец, надеяться на миллионные возмещения не стоит. В украинской судебной практике максимальная сумма компенсаций составляет 15-20 тыс. грн, и это именно физический, а не моральный ущерб.