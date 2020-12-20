Впервые за годы войны: В госбюджет заложили деньги на программы для молодежи неподконтрольного Донбасса

Впервые с 2014 года в госбюджете Украины на 2021 год заложили средства на программу обеспечения реинтеграции молодежи с временно неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма. Об этом сообщает общественная организация «Восток SOS».

Реализовывать программу будет Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, на нее в госбюджете заложили 130 млн грн.

Программа будет предусматривать меры, направленные на установление устойчивых связей с жителями Крыма и неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей, а также работу над улучшением доступа молодежи к образованию через подготовку к обучению и интеграции.

«Несмотря на сокращение образовательного бюджета на 2021 совместно мы доказали правительству и парламенту важность сохранения связей с молодежью с оккупированных территорий и максимально предоставлять возможность им присоединиться к всеукраинскому образовательному и культурному пространству, без пропаганды и принуждения участия в парамилитарных организациях, как это происходит сейчас в Крыму и на востоке Украины. Уверена, что уже через год реализации программы удастся показать ее эффективность и необходимость дальнейшей поддержки реинтеграционных мероприятий, направленных именно на молодежь», – отметила соучредитель «Восток SOS»Александра Дворецкая.

Напомним, ранее представители ряд общественных организаций обращались к руководству страны с просьбой предусмотреть на 2021 год программы подготовительных курсов для детей и молодежи с неподконтрольных территорий, проведение кампании по информированию их о возможности обучения в украинских вузах, а также функционирование «горячей линии» для консультаций детей и их родителей. Однако, Минобразования не запрашивало такое финансирование на следующий год.