К вопросу о Донбассе: Зеленский не верит, что США и Россия смогут договориться «обо всем»

Глобального мира между Россией и США не будет, потому что такие глобальные игроки не смогут договориться о всех вопросах. Такое мнение в интервью американскому изданию The New York Times высказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Когда мы говорим, что Соединенные Штаты Америки сядут за стол с Российской Федерацией и они договорятся обо всем, обо всем мире – я в это не верю. Потому что много разных интересов... И крупные игроки никогда не смогут договориться в целом обо всем, потому что у каждой страны есть свое "я"», – считает президент Украины.

И он не хотел бы, чтобы в отношении мира на Донбассе и об условиях этого мира договаривались «какие-то глобальные игроки». «Для нас важно быть за этим столом переговоров, потому что без нас невозможно договориться. Потому что субъектом этой договоренности является Украина», – заключил Зеленский.

Напомним, что Владимир Зеленский также в интервью рассказал, что сегодня единственная война в Европе – на украинском Донбассе. Но ситуация на Донбассе отличается от иных конфликтов с участием РФ, но всех их объединяет деградация оккупированных территорий. Глава страны верит, что дать новый толчок переговорному процессу и помочь в дальнейшем восстановлении Донбасса могли бы США, особенно после смены там президента.