Россия на 20% сокращает финансирование «ЛНР»

Россия в 2021 году в целом на 20% сократит финансирование «ЛНР». Об этом сообщает «республиканский» Телеграм-канал.

Отмечается, что сокращение будет по всем направлениям, за исключением корпусов «народной милиции» (армии «ЛНР»).

В рамках данных мероприятий, в частности, бюджет «Луганского государственного университета ЛНР» будет урезан на 30%. «Источники извещают, что ставки срежут на 1/3. Это в то время, как бюджетникам заработные платы повышают», – сообщают в соцсети.

Также намечена реорганизация в «пенсионном фонде ЛНР». «Сейчас всех сотрудников ПФ отправляют в срочные отпуска, чтобы не платить компенсацию за неиспользованный отпуск, потому что ориентировочно в марте всех уволят и примут в новую организацию, которая будет уже ГУ ПФ. С соответствующими последствиями в виде урезания заработных плат на 20-30%. Многие уже находятся в поисках новой работы», – добавляют Телеграм-каналы.

Как сообщалось ранее, в «Л-ДНР» планируют на 50% сократить штат «госструктур», приблизив суммарную его численность к администрации Ростовской области. Потому что России все сложнее удерживать «Л-ДНР» чисто экономически.

Сейчас из бюджета РФ на содержание обеих «республик» и Крыма в год выделяется в среднем 5 млрд долл. США.