С «Оливье» под коньячок: В «ЛНР» и «ДНР» подсчитали стоимость новогоднего стола

В «ЛНР» стоимость новогоднего стола на семью составит минимум 3358,4 руб. (1267 грн по местному курсу валют). Это с учетом самых дешевых вариантов продуктов, передают местные интернет-ресурсы.

В новогоднее меню вошли салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки.

Так, жителям «республики» салат «Оливье» весом около 3 кг обойдется в 280,2 руб. (106 грн), с учетом состава:

полкилограмма колбасы –184,8 руб. (70 грн);

банка зеленого горошка – 60 руб. (23 грн);

6 яиц – 40,2 руб. (15 грн);

180 граммов майонеза – 22 руб. (8 грн);

лук, морковь, картофель и соленые огурцы – 63 руб. (24 грн).

Отметим, что в этом году «Оливье» на 6 человек в Украине обойдется в 190 грн.

Салат «Сельдь под шубой» для семьи будет стоить 114,7 руб. (43 грн), из них:

полкилограмма слабосоленой сельди – 72,5 руб. (28 грн);

180 граммов майонеза – 22 руб. (8 грн);

одна морковь – 4,3 руб. (1,6 грн);

одна свекла – 8 руб. (3 грн);

одна луковица – 2,4 руб. (0,91 грн);

две картофелины – 5,5 руб. (2,1 грн)

Стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе – 840 руб. (317 грн), это:

0,5 кг сырокопченой колбасы – 265 руб. (100 грн);

0,5 кг копченостей – 140 руб. (53 грн);

0,5 кг свиного битка – 205 руб. (77 грн);

1 кг куриного филе – 230 руб. (87 грн).

Традиционная для новогоднего стола сельдь (0,5 кг) обойдется жителям «ЛНР» в 72,5 руб. (27 грн), твердый сыр (300 граммов) – 120 руб. (45 грн), пачка сливочного масла для разных блюд (200 грамм) – 71 руб. (27 грн).

Стоимость овощей на новогоднем столе составит в среднем 455 руб. (172 грн):

2 кг картофеля – 62 руб. (25 грн);

1 кг грибов – 155 руб. (59 грн);

1 кг помидоров – 54,5 руб. (21 грн);

0,5 кг сладкого перца – 106 руб. (40 грн);

0,5 кг огурцов – 77,5 руб. (29 грн).

Фрукты – 288 руб. (107 грн):

2 кг мандаринов– 178 руб. (67 грн);

1 кг бананов – 89 руб. (34 грн);

1 шт лимона – 21 руб. (8 грн)

Батон в «ЛНР» стоит 20 руб. (8 грн), а 1 кг конфет – 265 руб. (100 грн)

Напитки:

бутылка шампанского – 225 руб. (85 грн);

0,5 л коньяка – 390 руб. (147 грн);

2 л сока – 115 руб. (43 грн);

1,5 л минеральной воды – 20 руб. (8 грн);

2 л газированной сладкой воды – 82 руб. (31 грн).

Добавим, что рядовые жители «ДНР» в интервью «республиканскому» телеканалу сообщили, что на нового стол им понадобится минимум 4-5 тыс. руб. (1539 – 1923 грн по местному курсу валют).