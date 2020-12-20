Агрессивны и женщины: В «ДНР» рассказали о домашнем насилии

В «ДНР» домашнее насилие – явление широко распространенное. По состоянию на конец октября в «МВД ДНР «зарегистрировано 1706 фактов насилия в семье, из них 486 (29%) были совершены повторно. Указывается, что в 1292 случаях преступление совершили мужчины, в 80 – женщины, передает местное интернет-издание.

При этом наказание для домашних тиранов в «республике» не особо суровое. Нарушитель обязан либо выплатить штраф в размере от 104 до 320 руб. (40 – 123 грн по местному курсу валют), либо отбыть «админарест» на срок от 5 до 15 суток.

В «ДНР» уже есть случаи, когда был наказан не только физический, но и психологический насильник. Но подобное встречается пока довольно редко. «Основной проблемой психологического насилия является то, что жертвы не спешат обращаться за помощью. А безнаказанность порождает чувство вседозволенности, и психологическое насилие все же может перерасти в физическое», – отмечает «замминистра МВД» Николай Крюченко.

Заведующая Кризисным центром перинатальной психологии и психотерапии «республиканского» медцентра Виктория Таций поясняет, что о реальном домашнем насилии можно говорить, если речь идет не о единичном конфликте, а о систематических насильственных действиях члена семьи. При этом психологическое насилие не всегда переходит в физическое. Насилие психологическое объединяет в себе следующее: оскорбления, шантаж по отношению к детям или другим для установления контроля над жертвой, угрозы суицида со стороны обидчика, запугивание физическим насилием, поломка предметов, преследование и постоянный контроль члена семьи, принуждение жертвы к унижающим ее действий и др.

«Этот вид насилия является наиболее распространенным и, к сожалению, присутствует практически во всех случаях насилия в семье. Но этот вид насилия не обязательно имеет выход в физическое. Обидчику чаще достаточно психологических манипуляций», – говорит Таций.

Вопреки распространенному мнению о том, что насильник – всегда мужчина, насилие в семье совершают и представительницы слабого пола. Так, на протяжении текущего года в «ДНР» было возбуждено 21 уголовное дело в отношении женщин по фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений. В «полиции» поясняют, что чаще всего на жизнь и здоровье мужчин дамы посягают после злоупотребления спиртными напитками или во время совместного распития.

Архимандрит Тихон (Кондрашов) говорит, что зачастую проблема не в агрессоре, а в самой жертве. «Жены нередко оказывают давление на мужское достоинство, делая упреки насчет физической формы супруга, материального положения в семье и т.д. Но зачем тогда ты за него выходила? Разве не было понимания, что в бедах, болезнях, лишениях нужно оставаться с ним до конца жизни? Конечно, все эти понятия быстро выветриваются "бытовухой". Потому что требования мы имеем только к другим, а не к себе. Наступает кризис в отношении. А в силу духовной слабости, выход мы ищем в физических и психологических атаках друг против друга», – считает священнослужитель.