Живут замкнуто: Особенности коронавируса в поселках у линии фронта (Видео)

В медицинских пунктах прифронтового Донбасса катастрофическая нехватка медиков. Врачи из городов в лучшем случае приезжают сюда всего 2 раза в неделю.

Валерия Леонова – одна из семейных врачей Бахмута, которая выезжает в прифронтовые зоны. «Условия там у нас приближены к полевым, поэтому берем с собой по максимуму», – отмечает медик.

Автомобиль, на котором она ездит к линии фронта, оснащен всем необходимым для предоставления помощи. «Он оснащен креслом, каталкой, носилками. Есть дефибрилиатор [для "запуска" сердца] и чемодан "неотложной помощи". По большому счету, это полноценная "скорая помощь", на которой мы периодически вывозим людей с линии разграничения», – рассказывает Валерия.

От Бахмута до прифронтового поселка Зайцево – около 40 минут езды. Сначала едут по трассе, а потом – по разбитой войной дороге.

Линия фронта проходит прямо через поселок. Одну его часть контролирует украинская армия, вторую – «ДНР». За 6 лет войны Зайцево практически полностью разбито. Основная часть жителей выехали, остались преимущественно пенсионеры. «За 6 лет войны они здесь повидали всякого. И это не могло не оставить отпечаток на их нервной системе. Соответственно, страдают все остальные органы», – отмечает Леонова.

Врач проводит прием в комнате обычного частного дома. «Здесь у нас установлено еще гинекологическое кресло – периодически приезжает гинеколог. И в эти приемные дни мы перегораживаем комнату», – поясняет она.

За день к Валерии приходит более 10 пациентов. Врачу помогает медсестра Светлана Брицкая, которая живет в Зайцево. «Все мой телефон знают, звонят в любое время суток, консультируются», – говорит она.

С начала пандемии от коронавируса в поселке умер 1 пациент, зараженных немного, потому что местные почти ни с кем не контактируют. «Ситуация здесь с коронавирусом лучше. Потому что элементарно дистанция – люди далеко живут, мало с кем контактируют, нет общественных мест, общественного транспорта», – разъясняет Валерия Леонова.

В прифронтовых поселках есть вакансии семейных врачей. Обещают 16 тыс. грн зарплаты, жилье и транспорт. Но желающих нет. «Люди боятся, не хотят», – резюмирует Валерия.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»