RU
Все новости

На Луганщине за сутки 4 жителя скончались от COVID-19

20.12.20 17:02
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Луганской области за сутки подтверждено 119 новых случаев COVID-19, при этом 22 пациента выздоровели. Однако от осложнений умерли 4 человека – 69-летний мужчина и 69-летняя женщина из города Лисичанск, 59-летняя женщина из города Рубежное и 56-летняя женщина из города Северодонецк. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

География новых выявленных заболеваний:

  • Лисичанск – 13 случаев;
  • Рубежное – 14;
  • Северодонецк – 15;
  • Беловодский район – 12;
  • Кременской район – 1;
  • Новоайдарский район – 7;
  • Новопсковский район – 3;
  • Сватовский район – 33;
  • Станично-Луганский район – 10;
  • Старобельский район – 11.

За все время исследований в области коронавирус подтвержден у 8759 человек, из них:

  • выздоровели – 6308 человек (72% от всех заболевших);
  • на лечении – 2212 (25%);
  • летальных случаев – 239 (2,7%).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 26,2%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 20 декабря – в Украине COVID-19 заболели 964 448 человек (581 162 пациентов выздоровели, 16 585 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области (19 декабря) – 31 447 случай (выздоровели – 19 263 пациентов, летальных случаев – 645).

В «ДНР» – 13 522 заболевших (выздоровели – 7948 человек, скончались – 1226), в «ЛНР» – 1952 заболевших (выздоровели – 1680 человек, скончались – 162).

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк