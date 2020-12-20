На Луганщине за сутки 4 жителя скончались от COVID-19

В Луганской области за сутки подтверждено 119 новых случаев COVID-19, при этом 22 пациента выздоровели. Однако от осложнений умерли 4 человека – 69-летний мужчина и 69-летняя женщина из города Лисичанск, 59-летняя женщина из города Рубежное и 56-летняя женщина из города Северодонецк. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

География новых выявленных заболеваний:

Лисичанск – 13 случаев;

Рубежное – 14;

Северодонецк – 15;

Беловодский район – 12;

Кременской район – 1;

Новоайдарский район – 7;

Новопсковский район – 3;

Сватовский район – 33;

Станично-Луганский район – 10;

Старобельский район – 11.

За все время исследований в области коронавирус подтвержден у 8759 человек, из них:

выздоровели – 6308 человек (72% от всех заболевших);

на лечении – 2212 (25%);

летальных случаев – 239 (2,7%).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 26,2%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 20 декабря – в Украине COVID-19 заболели 964 448 человек (581 162 пациентов выздоровели, 16 585 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области (19 декабря) – 31 447 случай (выздоровели – 19 263 пациентов, летальных случаев – 645).

В «ДНР» – 13 522 заболевших (выздоровели – 7948 человек, скончались – 1226), в «ЛНР» – 1952 заболевших (выздоровели – 1680 человек, скончались – 162).