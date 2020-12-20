Для туристов: Луганская и Донецкая области – среди самых опасных мест в мире

Луганская и Донецкая области Украины вошли в список самых опасных мест в мире, который составила международная организация International SOS, передает «Час Пик».

Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Travel Risk Map, где регионы Донбасса обозначены красным цветом, а уровень опасности в них оценивается как «чрезвычайный».

Туристов предупреждают, что в этих областях Украины минимальный или отсутствует уровень закона и порядка, могут не функционировать государственные службы и транспортное сообщение, а жизни и здоровью путешественников могут угрожать нападения со стороны вооруженных группировок.

Статус Луганской и Донецкой областей как самых опасных мест для путешествий связан с тем, что на части территории двух украинских областей с 2014 года ведутся боевые действия и гибнут люди из-за военной агрессии РФ.

Остальная территория Украины на карте Travel Risk Map окрашена в желтый цвет, что соответствует среднему уровню риска.

Также в список самых опасных для путешествий мест на планете вошли Сирия, северная часть Ирака, Сектор Газа, Афганистан, некоторые регионы Пакистана, Сомали, Ливию, Йемен, Южный Судан, ЦАР, Мали, восток Конго и северо-восток Нигерии.

Странами с наименьшим риском для туристов являются Норвегия, Дания, Финляндия, Исландия, Швейцария, Люксембург и Словения.