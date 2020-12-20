Как выглядят новогодние елки городов Донбасса (Фото, видео)

В День святого Николая по традиции в городах подконтрольной Украине части Донбасса состоялись открытия городских елок, передают «Донецкие новости».

Вечером 19 декабря состоялось открытие центральной елки в Краматорске – административной столице подконтрольной Украине части Донбасса. Из-за карантина мероприятие в этот раз было не настолько многолюдным. Горожан приветствовал новый мэр Александр Гончаренко, победивший на осенних выборах.

Так, в Мариуполе главная елка установлена у драмтеатра на Театральной площади. В этом году она сделана по специальному заказу. Как уточняет «Сайт города Мариуполя», 65 тысяч лампочек украшают ее снизу доверху. Причем суммарно они потребляют энергии не больше, чем обычный утюг. Так что елочка не только сияющая, но еще и экономичная.

В мэрии говорят, что ни в одном городе Украины такой елки нет. Так что Мариуполь в этом году поборется за первое место в рейтинге новогодних елей.

Как сообщалось ранее, в этом году в Мариуполе центральную новогоднюю елку решили декорировать по принципу Нью Йорка. На приобретение елки и иллюминации потратили более 3 млн грн.

В Славянске городская елка осталась прежней. Открытие елки сопровождалось не столь многочисленными, как ранее, городскими гуляниями. При этом не все соблюдали социальную дистанцию, и не все славянцы были в масках.

Фото сайтов «Деловой Славянск», «Славянские ведомости»

Главная новогодняя елка Луганщины установлена в Северодонецке – на площади Мира у здания городского совета. Она искусственная и украшена гирляндами с 3D-эффектом. Высота елки – 15 метров.

Фото из соцсетей, сайта «Восточный вариант».

В День святого Николая зажглись огни городской елки и в Лисичанске.

Напомним, что в «ДНР» и «ЛНР» открытия городских елок запланированы на 25 декабря.