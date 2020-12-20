В СВ-вагоне: Пушилин с супругой поехали отдыхать в Сочи (Фото)

«Глава ДНР» Денис Пушилин отправился на российский курорт Сочи. Копии билетов на поезд из Ростова в Сочи на имя Пушилина, его жены Ирины и охранника предоставил источник в одном из украинских спецподразделений, передает «Радио Свобода».

Чета с охранником выехала поездом из Ростова-на-Дону 18 декабря.

Выписан проездной документ по «паспортам ДНР». Пушилины взяли билеты в СВ-купе поезда Москва-Адлер стоимостью в один конец 4,5 и 5 тысяч рублей соответственно (это около 1800 грн).

Отметим, что 25 декабря в Донецке запланировано открытие центральной новогодней елки. Поэтому обратные билеты из Сочи взяли на 22 декабря, с прибытием в Ростов-на Дону 23 декабря.

Как сообщалось ранее, супруга «министра доходов и сборов ДНР» демонстрирует в соцсети свои путешествия по миру.

Напомним, в «ДНР» в отличие от жены ликвидированного прежнего «главы» Александра Захарченко, супругу нынешнего руководителя «республики» Дениса Пушилина часто демонстрируют населению и преподносят как «первую леди».