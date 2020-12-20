На Донетчине выявили 807 новых больных коронавирусом (Карта)

В Донецкой области продолжается рост заболеваемости COVID-19, поэтому оффициальная статистика подается с задержками. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Из-за роста количества новых больных осложняется первичная и вторичная статистическая обработка информации, поэтому в сводках возможных задержках. В конце концов, будет учтен каждый больной, но на это может потребоваться немного больше времени», – отметил он.

Так, в течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь забрала еще 11 жизней Донетчины:

по 2 – в Бахмутской и Константиновской ОТГ;

по 1 – в Славянской, Дружковской, Александровской, Добропольской, Краматорской, Волновахской и Авдеевской ОТГ.

За пятницу и субботу, 18-19 декабря, лаборатории сообщили о еще 807 больных ковид, среди них 46 детей.

Таким образом, – в регионе с начала пандемии зарегистрировано 32 254 случая заражения COVID-19, из них:

выздоровели – 22 151 человек (66% от всех заболевших);

на лечении – 9 447 пациентов (32%);

летальных случаев – 656 (2%).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 20 декабря – в Украине COVID-19 заболели 964 448 человек (581 162 пациентов выздоровели, 16 585 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 8759 случаев (выздоровели – 6308 пациентов, летальных случаев – 239).

В «ДНР» – 13 522 заболевших (выздоровели – 7948 человек, скончались – 1226), в «ЛНР» – 1952 заболевших (выздоровели – 1680 человек, скончались – 162).