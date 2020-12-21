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НВФ обстреляли район Авдеевки: Ранен тракторист, уничтожен трактор

21.12.20 08:21
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года. В частности, в ходе обстрела со стороны НВФ был уничтожен трактор и ранен тракторист. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Так, 20 декабря, около 19:30 в районе населенного пункта Каменка (около Авдеевки), с направления населенного пункта Васильевка НВФ тремя выстрелами из станкового противотанкового гранатомета уничтожили трактор марки John Deere, возвращавшийся после сельскохозяйственных работ.

В штабе подчеркнули, что гражданская техника уничтожена за пределами украинских позиций. В результате обстрела один из трактористов получил ранения. «Украинские военные сразу отправились к месту происшествия, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение», – отмечается в сообщении штаба ООС.

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