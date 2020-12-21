На Донетчине произошло тройное убийство: Подробности

В Славянске (Донецкая обл.) были обнаружены трое убитых с одинаковыми следами насильственной смерти. Погибли мужчина и две женщины. Открыто уголовное производство, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

В субботу, 19 декабря, работник коммунальной службы сообщил в полицию, что у гаража по улице Бульварная обнаружил тело 56-летнего мужчины. Полицейские установили личность погибшего, а также обнаружили тела его сожительницы и его матери.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Славянского отдела полиции, кинологи, сотрудники криминалистической лаборатории и руководство полиции области.

«Установив личность погибшего и место его проживания, полицейские обнаружили тела еще двух женщин – 1966 и в 1940 годов рождения. На телах всех трех лиц – следы насильственной смерти», – говорится в сообщении.

В СМИ со ссылкой на правоохранителей появились подробности о том, что у мужчины и остальных жертв было перерезано горло.

На розыск преступников поднят весь личный состав местной полиции. Территорию обследуют кинологи со служебными собаками.

Развернут оперативный штаб, в который входят сотрудники управления уголовного розыска и следственного управления областного главка, а также прокуратуры области.

По факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч.2 ст.115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Сейчас проверяются все версии совершения преступления.