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В Украине за сутки выявили 6 545 новых заболевших COVID-19

21.12.20 08:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине зафиксированы 6 545 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 292 ребенка и 236 медработников. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях», – проинформировал Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 766 человек;
  • летальных исходов – 80;
  • выздоровели – 5 106 человек;
  • проведено тестирований за сутки – 26 839 (в том числе методом ПЦР – 22 149, методом ИФА – 4 690).

За все время пандемии в Украине заболели 970 993 человека, из них:

  • выздоровели – 586 268 человек (60,4% от общего числа инфицированных);
  • находятся на лечении – 368 060 человек (37,9%);
  • летальных исходов – 16 665 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 303 103.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 101 123 случая;
  • Винницкая область – 21 035 случаев;
  • Волынская область – 30 773 случая;
  • Днепропетровская область – 53 155 случаев;
  • Донецкая область – 32 513 случаев;
  • Житомирская область – 36 774 случая;
  • Закарпатская область – 27 195 случаев;
  • Запорожская область – 47 789 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 42 026 случаев;
  • Киевская область – 53 463 случая;
  • Кировоградская область – 7817 случаев;
  • Луганская область – 8 900 случаев;
  • Львовская область – 56 953 случая;
  • Николаевская область – 27 017 случаев;
  • Одесская область – 64 589 случаев;
  • Полтавская область – 31 961 случай;
  • Ровенская область – 38 656 случаев;
  • Сумская область – 38 170 случаев;
  • Тернопольская область – 32 498 случаев;
  • Харьковская область – 65 414 случаев;
  • Херсонская область – 15 814 случаев;
  • Хмельницкая область – 36 814 случаев;
  • Черкасская область – 34 945 случаев;
  • Черновицкая область – 38 363 случая;
  • Черниговская область – 27 236 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

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